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Кубок Європи з баскетболу: українська збірна U17 стала срібним призером

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Лісабон, Понеділок 20 вересня 2021 01:55
Кубок Європи з баскетболу: українська збірна U17 стала срібним призером Фото: Чоловіча збірна України U17 стала срібним призером на ЧЄ з баскетболу (twitter.com/FIBA3x3)
Автор: Артур Родивилов

Українці стали срібними призерами на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3. У фіналі Кубка серед спортсменів U17 збірна програла збірній Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.

Поєдинок проходив у столиці Португалії Лісабоні.

Українці "впевнено та агресивно почали матч" і вже на третій хвилині вели в рахунку в чотири очки. Однак потім гра вирівнялася, і надалі словенці довели рахунок до переможного для себе 19:14.

У півфіналі збірна України обіграла Угорщину (14:12), а у чвертьфіналі - Білорусь (18:17).

Раніше на груповому етапі турніру українці розгромили росіян з рахунком 21:9 і обіграли сербів з результатом 18:15, вийшовши в плей-офф з першого місця.

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