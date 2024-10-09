Кубок Європи ФІБА: "Дніпро" розгромно поступився в Польщі
У першому турі групового раунду Кубку Європи ФІБА єдиний представник України у континентальних змаганнях – "Дніпро" без шансів поступився польському "Анвілу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Кубок Європи ФІБА, 1-й тур
"Анвіл" – "Дніпро" – 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)
"Дніпро" лише на перших хвилинах більш-менш на рівних протидіяв господарям. Трохи відпустивши їх на самому початку, чемпіони України зуміли вирівняти гру і після відставання у п'ять пунктів скоротили його до мінімуму – 11:12.
Але це ніби стало сигналом для "Анвіла" додати обертів. Зусиллями своїх лідерів – американського тріо Фандерберк, Тейлор, Тернер – господарі доволі швидко відірвались на 10 пунктів і потім без особливих зусиль утримували цю комфортну різницю. На першу перерву команди пішли за 12-ї переваги "Анвіла" (32:20).
Фактично вже тоді стало ясно, що шансів у "Дніпра" нема ніяких. Польська команда без особливої напруги збільшувала свою перевагу. До великої перерви вона сягала вже 22 очок (60:38).
У другій половині малюнок гри не змінився. За шість хвилин до кінця останньої чверті "Анвіл" досяг "гросмейстерської" переваги у 30 пунктів (91:61). За три с половиною – на радість глядачам подолав позначку у 100 очок (101:64). А завершилося все жахливими для українського чемпіона "мінус 43".
Найпомітнішими у складі "Анвіла" стали вже згадувані американці Тернер (22 очки), Фанденберк (17) та Тейлор (16). Плюс ще один легіонер – Онгендангенда з Південної Африки (19 очок + 9 підбирань). Гідну підтримку їм надавали) місцеві виконавці – Міхалак (10) та Лазарські (9 + 6 передач).
У "Дніпра" за такого результату важко когось виділити. Тому просто відзначимо, що за статистичними показниками найкращими у команді стали Мішула (19 очок), Сипало (18), та Тімофеєнко (11).
Наступні два матчі у Кубку Європи ФІБА чемпіон України зіграє у Португалії проти місцевого "Спортінга". Вони відбудуться 16 та 18 жовтня.
Раніше ми повідомляли, що "Дніпро" отримав особливий календар матчів Кубка Європи ФІБА.
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