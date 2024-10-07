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"Дніпро" отримав особливий календар матчів Кубка Європи ФІБА

Влоцлавек, Понеділок 07 жовтня 2024 15:00
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"Дніпро" отримав особливий календар матчів Кубка Європи ФІБА Фото: Дніпровці стартували в чемпіонаті України з двох перемог (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Баскетбольний "Дніпро" розпочне та завершить виступи на груповому етапі європейського турніру поєдинками проти "Анвіла" з польського Влоцлавека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Чемпіон України вимушено гратиме всі матчі на виїзді. Окрім того, ФІБА перепланувала календар, щоб дніпровці провели поєдинки квартету впродовж жовтня.

Менеджмент "Дніпра" відмовився від ідеї приймати суперників у латвійській Єлгаві. Натомість єдиний представник України в єврокубках гратиме на майданчиках суперників. Перший матч – проти "Анвіла" 9 жовтня.

Після поєдинку проти польського колективу поїде двічі зустрінеться з лісабонським "Спортінгом" (16 і 18 жовтня) та італійським "Сассарі" (22 і 24 жовтня). Потім підопічні Володимира Коваля повернуться до Польщі. Там 30 жовтня вони закриють груповий етап другим побаченням із "Анвілом".

Решта команд квартету D завершить основну сітку змагань в листопаді. "Дніпро" зосередиться на Кубку Європи ФІБА, оскільки Федерація баскетболу України вирішила перенести матчі Суперліги за участі чемпіона. У груповий етап євротурніру дніпровці потрапили в статусі "лакі-лузера" кваліфікації.

До слова, раніше "Дніпро" розтрощив криворізький "Кривбас" на старті Суперліги.

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