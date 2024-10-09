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Кубок Европы ФИБА: "Днепр" разгромно уступил в Польше

Влоцлавек, Среда 09 октября 2024 21:07
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Кубок Европы ФИБА: "Днепр" разгромно уступил в Польше Фото: Капитан "Днепра" Станислав Тимофеенко (fbu.ua)
Автор: Андрей Костенко

В первом туре группового раунда Кубка Европы ФИБА единственный представитель Украины в континентальных соревнованиях - "Днепр" без шансов уступил польскому "Анвилу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Кубок Европы ФИБА, 1-й тур

"Анвил" – "Днепр" – 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)

"Днепр" лишь на первых минутах более или менее на равных противодействовал хозяевам. Немного отпустив их в самом начале, чемпионы Украины сумели выровнять игру и после отставания в пять пунктов сократили его до минимума – 11:12.

Но это как будто стало сигналом для "Анвила" прибавить обороты. Усилиями своих лидеров – американского трио Фандерберк, Тейлор, Тернер – хозяева довольно быстро оторвались на 10 пунктов и затем без особого труда удерживали эту комфортную разницу. На первый перерыв команды ушли при 12-м преимуществе "Анвила" (32:20).

Фактически уже тогда стало ясно, что шансов у "Днепра" нет никаких. Польская команда без особого напряжения увеличивала свое преимущество. К большому перерыву она достигала уже 22 очков (60:38).

Во второй половине рисунок игры не изменился. За шесть минут до конца последней четверти "Анвил" достиг "гроссмейстерского" преимущества в 30 пунктов (91:61). За три с половиной – на радость зрителям преодолел отметку в 100 очков (101:64). А завершилось все ужасающими для украинского чемпиона "минус 43".

Самыми заметными в составе "Анвила" стали уже упоминавшиеся американцы Тернер (22 очка), Фанденберк (17) и Тейлор (16). Плюс еще один легионер – Онгендангенда из Южной Африки (19 очков + 9 подборов). Достойную поддержку им оказывали местные исполнители – Михалак (10) и Лазарски (9+6 передач).

В "Днепре" при таком результате трудно кого-то выделить. Поэтому просто отметим, что по статистическим показателям лучшими в команде стали Мишула (19 очков), Сипало (18) и Тимофеенко (11).

Следующие два матча в Кубке Европы ФИБА чемпион Украины сыграет в Португалии против местного "Спортинга". Они состоятся 16 и 18 октября.

Ранее мы сообщали, что "Днепр" получил особый календарь матчей Кубка Европы ФИБА.

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