Кубок Девіса: українські тенісисти дізнались розклад битви за виживання

Матчева зустріч пройде 31 січня – 1 лютого на хардових кортах у Тунісі. 30 січня відбулось жеребкування: гравці дізнались розклад зустрічей.

У склад збірної України потрапили п'ять тенісистів: Олександр Овчаренко (№311 ATP), Віталій Сачко (№392), Олексій Крутих (№545), В’ячеслав Бєлінський (№548) та Владислав Орлов (№604).

Лідери вітчизняного рейтингу – Овчаренко та Сачко змагатимуться в одиночних матчах. Крутих та Орлов зіграють у парі. Бєлінський перебуває в команді в статусі запасного.

Кубок Девіса, плей-офф за Першу світову групу, Туніс – Україна, розклад

П'ятниця, 31 січня (початок – о 12:00)

Віталій Сачко – Азіз Дугаз

Олександр Овчаренко – Моез Ешаргі

Субота, 1 лютого (початок – об 11:00)

Олексій Крутих / Владислав Орлов – Азіз Уакаа / Адем Нагуді

Олександр Овчаренко – Азіз Дугаз

Віталій Сачко – Моез Ешаргі

Раніше збірна України поступилась Ізраїлю у кваліфікації Кубка Девіса. Тепер змушена грати за збереження місця у Першій світовій групі. У разі поразки від Туніса наша команда вилетить у Другу світову групу турніру.

Збірна Тунісу: що відомо

У минулому розіграші Туніс грав у Другій світовій групі. Завдяки перемозі над Ірландією (3:2) вийшов у Першу.

Найкращим тенісистом збірної Тунісу є Азіз Дугаз, який посідає 227-ту сходинку рейтингу ATP. Друга ракетка країни Моез Ешаргі – у світовому рейтингу 511-й.

У рейтингу Кубка Девіса туніська команда йде на 56-му місці. Тим часом Україна – 35-та. "Синьо-жовті" зі збірною Тунісу ще жодного разу не зустрічалися.