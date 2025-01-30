Кубок Дэвиса: украинские теннисисты узнали расписание битвы за выживание

Мужская сборная Украины по теннису сыграет с командой Туниса за право остаться в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook национальной теннисной федерации .

Матчевая встреча пройдет 31 января - 1 февраля на хардовых кортах в Тунисе. 30 января состоялась жеребьевка: игроки узнали расписание встреч.

В состав сборной Украины попали пять теннисистов: Александр Овчаренко (№311 ATP), Виталий Сачко (№392), Алексей Крутых (№545), Вячеслав Белинский (№548) и Владислав Орлов (№604).

Лидеры отечественного рейтинга - Овчаренко и Сачко будут соревноваться в одиночных матчах. Крутых и Орлов сыграют в паре. Белинский находится в команде в статусе запасного.

Кубок Дэвиса, плей-офф за Первую мировую группу, Тунис - Украина, расписание

Пятница, 31 января (начало - в 12:00)

Виталий Сачко - Азиз Дугаз

Александр Овчаренко - Моэз Эшарги

Суббота, 1 февраля (начало - в 11:00)

Алексей Крутых / Владислав Орлов - Азиз Уакаа / Адем Нагуди

Александр Овчаренко - Азиз Дугаз

Виталий Сачко - Моэз Эшарги

Ранее сборная Украины уступила Израилю в квалификации Кубка Дэвиса. Теперь вынуждена играть за сохранение места в Первой мировой группе. В случае поражения от Туниса наша команда вылетит во Вторую мировую группу турнира.

Сборная Туниса: что известно

В прошлом розыгрыше Тунис играл во Второй мировой группе. Благодаря победе над Ирландией (3:2) вышел в Первую.

Лучшим теннисистом сборной Туниса является Азиз Дугаз, который занимает 227-ю строчку рейтинга ATP. Вторая ракетка страны Моэз Эшарги - в мировом рейтинге 511-й.

В рейтинге Кубка Дэвиса тунисская команда идет на 56-м месте. Тем временем Украина - 35-я. "Сине-желтые" со сборной Туниса еще ни разу не встречались.