На Кубке Африки произошел скандал. Судья дважды досрочно закончил матч Тунис-Мали

Так, главный арбитр матча Джанни Сиказве сначала на 86-й минуте дал финальный свисток, а затем - за 13 секунд до того, как истекли 90 минут.

После чего матч завершился со счетом 0:1, в пользу Мали.

Отмечено, что после двух преждевременных свистков судья не компенсировал ни одной минуты. Это в свою очередь вызвало протест сборной Туниса.

Впоследствии, после завершения игры было вынесено решение, что команды все же должны доиграть еще три минуты. Однако эта информация появилась через 20 минут после завершения матча.

Известно, что игроки сборной Мали вернулись на поле, но сборная Туниса - отказалась.

Сегодня CAF (Африканская конфедерация футбола) отреагировала на этот инцидент.

Там заявили, что собирают все необходимые отчеты от официальных лиц на матче и отказались предоставлять другие комментарии.

"На данном этапе CAF не может давать дальнейших комментариев, пока ответственные органы не вынесут соответствующие решения", - подчеркнули в CAF.

The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK