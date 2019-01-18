Кубив заявил об увеличении поддержки региональных инвестпроектов

Фото: Степан Кубив (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава МЭРТ также отметил увеличение поддержки инвестпроектов общегосударственного и международного уровня

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил об увеличении поддержки общегосударственных и региональных инвестиционных проектов. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, поддержка региональных инвестпроектов на 2019 год составляет 12,8 млрд гривен.

"О проведении региональных проектов, хочу сказать, что эффективность децентрализации и поддержка региональных инвестпроектов на 2019 год составляет 12,8 миллиардов гривен. Объем финансовых ресурсов местных бюджетов - 568,7 миллиарда гривен плюс 15,3 миллиарда гривен до 2018 года. Хочу сказать, что доходы местных бюджетов - 287,3 миллиарда плюс 37,5 миллиарда. Это цифры, которые показывают реальное увеличение поддержки инвестиционных проектов общегосударственного, международного и регионального уровня", - сообщил Кубив.

Отвечая на вопрос народного депутата Валерия Писаренко о поддержке инфраструктурных проектов в Харькове, вице-премьер-министр отметил, что в Кабинете министров планируют поддержать их на принципах софинансирования.

"О конкретных проектах, как Вы говорили о Харькове, о них знают в правительстве, они сегодня прорабатываются и будут поддержаны на принципах софинансирования", - добавил глава МЭРТ.

Напомним, в мае прошлого года Кабмин утвердил 477 проектов, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития на сумму более 4 млрд гривен.

РБК-Украина также писало, что в июне 2018-го вступил в силу закон о защите средств международных финансовых организаций (МФО) на инвестиционные проекты.