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На Кубе заявили, что их COVID-вакцина на 100% эффективна

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Куба, Суббота 17 июля 2021 19:06
На Кубе заявили, что их COVID-вакцина на 100% эффективна Фото: на Кубе заявили, что их COVID-вакцина на 100% эффективна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кубинский центр генной инженерии и биотехнологии завершил третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса Abdala. Указано, что препарат показал 100% эффективности в противостоянии заболеванию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prensa Latina.

"Кубинская вакцина Abdala продемонстрировала 100-процентную эффективность в клинических испытаниях третьей фазы по предотвращению тяжелых системных заболеваний и смерти от COVID-19",- говорится в сообщении.

По информации разработчиков, исследования вакцины проводилось при участии более 300 тысяч человек.

Указано, что на Кубе официально проходят испытания пяти вакцин. Двумя наиболее исследованными на последней фазе является Abdala и Soberana 2.

Напомним, в Кубе ранее заявляли, что две дозы ее вакцины от коронавируса Soberana 2 доказали эффективность в 91,2%.

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