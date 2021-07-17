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На Кубі заявили, що їх COVID-вакцина на 100% ефективна

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Куба, Субота 17 липня 2021 19:06
На Кубі заявили, що їх COVID-вакцина на 100% ефективна Фото: на Кубі заявили, що їх COVID-вакцина на 100% ефективна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Кубинський центр генної інженерії і біотехнології завершив третю фазу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу Abdala. Зазначено, що препарат показав 100% ефективності в протистоянні захворюванню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prensa Latina.

"Кубинська вакцина Abdala продемонструвала 100-відсоткову ефективність під клінічних випробувань третьої фази щодо запобігання важких системних захворювань і смерті від COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розробників, дослідження вакцини проводилося за участі понад 300 тисяч осіб.

Вказано, що на Кубі офіційно проходять випробування п'яти вакцин. Двома найбільш дослідженими на останній фазі є Abdala і Soberana 2.

Нагадаємо, у Кубі раніше заявляли, що дві дози її вакцини від коронавірусу Soberana 2 довели ефективність в 91,2%.

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