ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Кубе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 19:12
На Кубе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

От вируса скончался 61-летний турист из Ломбардии

Первый случай смерти от коронавируса COVID-19 зафиксирован на Кубе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Prensa Latina.

Сообщается, что от вируса скончался 61-летний турист из Италии.

По данным Министерства здравоохранения страны, пациент, недавно перенесший бронхиальную астму, был госпитализирован в критическом состоянии и находился в палате интенсивной терапии.

По данным издания, заболевший и два его соотечественника прибыли на Кубу из Ломбардии - итальянского региона, наиболее пострадавшего от коронавируса.

У всех троих были обнаружены симптомы коронавируса, в результате чего они были госпитализированы в Институт тропической медицины имени Педро Коури в Гаване.

Всего на Кубе выявлено десять случаев коронавируса.

Напомним, по состоянию на 18 марта в мире число инфицированных коронавирусом превысило 200 тысяч человек, при этом погибли более 8 тысяч человек, более 82 тысяч вылечились. Коронавирус выявлен в 167 странах и территориях.

Кроме того, Садовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире. Саммит G20 состоится на следующей неделе в формате видеоконференции.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 марта ВОЗ: испытания вакцины от коронавируса уже начались
Новости Украины КубаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь