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На Кубі зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 19:12
На Кубі зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Від вірусу помер 61-річний турист із Ломбардії

Перший випадок смерті від коронавірусу COVID-19 зафіксований на Кубі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Prensa Latina.

Повідомляється, що від вірусу помер 61-річний турист з Італії.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, пацієнт, який нещодавно переніс бронхіальну астму, був госпіталізований в критичному стані і знаходився в палаті інтенсивної терапії.

За даними видання, хворий і два його співвітчизники прибули на Кубу з Ломбардії - італійського регіону, найбільш постраждалого від коронавіруса.

У всіх трьох були виявлені симптоми коронавіруса, в результаті чого вони були госпіталізовані в Інститут тропічної медицини імені Педро Коури в Гавані.

Все на Кубі виявлено десять випадків коронавіруса.

Нагадаємо, станом на 18 березня у світі число інфікованих коронавірусом перевищила 200 тисяч осіб, при цьому загинули понад 8 тисяч осіб, понад 82 тисяч вилікувались. Коронавірус виявлений у 167 країнах і територіях.

Крім того, Садовська Аравія скликає країни "Великої двадцятки" (G20) для проведення позачергового самміту у зв'язку через пандемію коронавірусу у світі. Саміт G20 відбудеться наступного тижня в форматі відеоконференції.

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