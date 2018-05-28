На Кубі через шторм евакуювали більше 5 тис. осіб

У вихідні на Кубу обрушилися потужні зливи

На Кубі через шторм "Альберто" евакуйовано більше п'яти тисяч чоловік. Про це повідомляє кубинське телебачення.

Як повідомляється, у вихідні на Кубу, в особливості на західну і центральну частини країни, обрушилися потужні зливи. Це викликало різкий підйом рівня води в річках і водосховищах і призвело до підтоплення низинних районів у провінції Пінар-дель-Ріо, Артеміс, Матансас, Вілья-Клара і Санкті-Спірітус.

Разом з тим, дані про жертви і руйнування не надходили. Сильні дощі будуть йти на острові ще як мінімум добу.

За останніми оцінками американського Національного центру по спостереженню за ураганами, "Альберто" знаходиться приблизно в 200 кілометрах на захід від узбережжя штату Флорида.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ураган "Ірма" вдарив по Кубі сильним вітром і дощем після того, як спустошив кілька Карибських островів.

Негода принесла рясні опади, що призвело до затоплення рибальського села Кайбаріен. У деяких районах Куби відсутня електрика, є проблеми зі зв'язком. Тисячі людей евакуювали, однак багато хто залишилися, щоб перечекати шторм на місці.