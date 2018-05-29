На Кубе из-за шторма "Альберто" эвакуировали 11 тыс. человек

В нескольких провинциях из-за наводнений полностью прервано железнодорожное и автобусное сообщение

На Кубе из-за наводнений, вызванных тропическим штормом "Альберто", спасатели эвакуировали по меньшей мере 11 тыс. человек. Об этом сообщает Presna Latina.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация - в центральной части страны, в провинциях Вилья-Клара, Санкти-Спиритус и Сьенфуэгос.

В перечисленных районах из-за сильных осадков резко поднялся уровень воды в реках и водоемах.

Власти этих провинций сообщают, что из-за шторма полностью прервано железнодорожное и автобусное сообщение.

Отметим, в выходные на Кубу, в особенности на западную и центральную части страны, обрушились мощные ливни, что вызвало резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах и привело к подтоплению низменных районов в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Матансас, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус.

Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Напомним, ранее на Кубе из-за шторма "Альберто" были эвакуированы более пяти тысяч человек.