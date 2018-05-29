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Інтерв'ю

На Кубі через шторм "Альберто" евакуювали 11 тис. осіб

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 05:58
Фото: повінь на Кубі (twitter.com/noticias4vision)
Фото: повінь на Кубі (twitter.com/noticias4vision)

У кількох провінціях через повені повністю припинено залізничне й автобусне сполучення

На Кубі через повені, викликані тропічним штормом "Альберто", рятувальники евакуювали щонайменше 11 тис. осіб. Про це повідомляє Presna Latina.

Зазначається, що найбільш складна ситуація - в центральній частині країни, в провінціях Вілья-Клара, Санкті-Спірітус і Сьєнфуегос.

У перелічених районах через сильні опади різко підвищися рівень води в річках і водоймах.

Влада цих провінцій повідомляє, що через шторм повністю перервано залізничне і автобусне сполучення.

Зазначимо, у вихідні на Кубу, в особливості на західну і центральну частини країни, обрушилися потужні зливи, що викликало різке підвищення рівня води в річках і водосховищах і призвело до підтоплення низинних районів у провінціях Пінар-дель-Ріо, Артеміс, Матансас, Вілья-Клара і Санкті-Спірітус.

Дані про жертв і руйнування поки щоне надходили.

Нагадаємо, раніше на Кубі через шторм "Альберто" були евакуйовані понад п'ять тисяч людей.

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Теги публікації: Куба, наводнение, шторм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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