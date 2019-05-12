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На Кубе ограничат продажу продуктов и средств гигиены

Новости » Политика    12.05.2019 - 04:56
На Кубе ограничат продажу продуктов и средств гигиены
Фото: флаг Кубы (pixabay.com)

Меры введены из-за усиления экономических и финансовых санкций

Власти Кубы приняли ряд мер по регулированию торговли для "справедливого распределения продуктов". Об этом заявила глава Министерства внутренней торговли Бетси Диас Веласкес, передает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

Веласкес уточнила, что в числе продуктов питания, продажа которых будет регулироваться на розничном рынке - колбаса, горох, рис, бобы, яйца и курица.

Ограничения также введены в отношении средств гигиены - мыла, зубной пасты и жидких моющих средств.

Министр заявила, что такие меры введены из-за "усугубления экономической и финансовой блокады".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут санкции "высокого уровня" против Кубы из-за участия кубинских правоохранительных органов в столкновениях в Венесуэле.

"Если кубинские военные и полицейские не прекратят военную и другие операции по свержению конституционного строя в Венесуэле, то будут введены санкции высшего уровня против острова Куба", - заявил Трамп.

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Новости Украины Кубапродуктыограничение
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