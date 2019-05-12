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На Кубі обмежать продаж продуктів та засобів гігієни

Новини » Політика    12.05.2019 - 04:56
На Кубі обмежать продаж продуктів та засобів гігієни
Фото: прапор Куби (pixabay.com)

Заходи впроваджено через посилення економічних і фінансових санкцій

Влада Куби ухвалила низку заходів із регулювання торгівлі для "справедливого розподілу продуктів". Про це заявила глава Міністерства внутрішньої торгівлі Бетсі Діас Веласкес, передає РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia.

Веласкес уточнила, що серед продуктів харчування, продаж яких буде регулюватися на роздрібному ринку - ковбаса, горох, рис, боби, яйця і курка.

Також упроваджено обмеження щодо засобів гігієни – мила, зубної пасти і рідких миючих засобів.

Міністр заявила, що такі заходи запроваджені через "посилення економічної і фінансової блокади".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять санкції "високого рівня" проти Куби через участь кубинських правоохоронних органів у сутичках у Венесуелі.

"Якщо кубинські військові і поліцейські не припинять військову та інші операції з повалення конституційного ладу у Венесуелі, то будуть упроваджені санкції найвищого рівня проти острова Куба", - заявив Трамп.

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