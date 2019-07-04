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Куба заявила, що санкції США порушують міжнародне право

Новини » Економіка    04.07.2019 - 06:43
Куба заявила, що санкції США порушують міжнародне право
Фото: Бруно Родрігес (AFP 2019/Joe Klamar)

Куба вважає незаконними дії США щодо країн, які торгують нафтою з Венесуелою

Глава Міністерства закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що нові санкції Сполучених Штатів щодо Гавани незаконні. Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Куби Twitter.

Родрігес, зокрема, вважає, що санкції суперечать принципам міжнародного права.

"США не мають права накладати односторонні заходи на підприємства Куби або будь-якої іншої країни, які торгують з Венесуелою. Це порушення міжнародного права, правил, що регулюють торгівлю, і посягання на відносини з суверенними державами", - написав Родрігес.

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США ввели санкції проти кубинської державної компанії Cubametales, яку звинуватили її в порушенні заборони на імпорт нафти з Венесуели.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США 6 червня посилило тиск на державний нафтовий концерн Венесуели, вказавши на можливість того, що під американськими санкціями можуть виявитися міжнародні імпортери, які постачають до Венесуели рідини для розведення нафти.

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