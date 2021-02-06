Куба ввела карантин для въезжающих из-за рубежа

Фото: туристка в маске (GettyImages)

Куба с субботы, 6 февраля, вводит обязательный карантин для всех прибывающих на остров. Ситуация с коронавирусом в стране сейчас самая сложная за все время.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер заявил, что изоляцию должны будут пройти самостоятельные туристы и кубинцы.

"Ситуация с коронавирусом на Кубе сейчас самая сложная за все время, поэтому c 6 февраля вводится обязательный 5-дневный карантин по въезду... Организованных путешественников, которые отправляются на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, это не коснется", - отметил советник.

По его словам, отбывать изоляцию самостоятельные туристы будут в отелях за свой счет, а вот кубинцы смогут пройти карантин в специальных центрах бесплатно. Предварительно эти меры продлятся 15-21 день.

Также туристов обяжут носить маски в отелях.

Власти Кубы ждут пика заражений в середине февраля. Одновременно с ним стартует вакцинация.

Стоит отметить, что для въезда в страну требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который нужно сделать не раньше 72 часов до поездки. Анализ возьмут повторно по прилете, даже у тех, кто прошел вакцинацию. Кроме того, туристы должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 или купить ее в аэропорту за 30 долларов.

Напомним, в столице Кубы Гаване начал действовать комендантский час. Людям запрещено выходить на улицы с 21:00 до 5:00.

Как писало РБК-Украина, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются. В то же время она призвала продолжать соблюдать ограничения.