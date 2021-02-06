В столице Кубы ввели комендантский час

Фото: человек в маске (РБК-Украина)

В столице Кубы Гаване начал действовать комендантский час. Людям запрещено выходить на улицы с 21:00 до 5:00.

Об этом сообщает Reuters.

Такую меру власти приняли для замедления распространения в стране коронавирусной инфекции нового типа. Только за первые недели 2021 года в в 11-миллионной Кубе вирус обнаружен у 31 190 человек, 229 из них умерли, 25 364 - выздоровели.

Кроме того, с 6 февраля кубинские власти вводят обязательный пятидневный карантин для прибывающих на остров туристов. Отбывать изоляцию самостоятельные туристы будут в отелях за свой счет.

Напомним, накануне Министерство здравоохранения Греции приняло решение ввести карантин выходного дня и ужесточить комендантский час в трех регионах.

Также РБК-Украина писало, что правительство Латвии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации в стране, введенной из-за COVID-19. ЧС будет действовать по меньшей мере до 6 апреля.

Вместе с тем правительство Бельгии продлило действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса до 1 апреля. Кроме того, планируют ввести систему штрафов для тех, кто избегает обязательного тестирования.