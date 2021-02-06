Куба ввела карантин для усіх, хто в'їжджає з-за кордону

Фото: туристка в масці (GettyImages)

Куба з суботи, 6 лютого, вводить обов'язковий карантин для всіх, хто прибуває на острів. Ситуація з коронавірусом у країні зараз найскладніша за весь час.

Про це повідомляє місцеве видання prensa-latina.

Ізоляцію повинні будуть пройти самостійні туристи й кубинці.

Карантин триватиме протягом п'яти днів. Однак організованих мандрівників, які відправляються на курорти Кайо-Коко і Кайо-Гільєрмо, це не торкнеться.

Відбувати ізоляцію самостійні туристи будуть у готелях своїм коштом, а ось кубинці зможуть пройти карантин в спеціальних центрах безкоштовно. Попередньо ці заходи триватимуть 15-21 день.

Також туристів зобов'яжуть носити маски в готелях.

Влада Куби чекає піку заражень у середині лютого. Одночасно з ним стартує вакцинація.

Варто зазначити, що для в'їзду в країну потрібен негативний ПЛР-тест на коронавірус, який потрібно зробити не раніше 72 годин до поїздки. Аналіз візьмуть повторно після прильоту, навіть у тих, хто пройшов вакцинацію. Крім того, туристи повинні підтвердити наявність медичної страховки від COVID-19 або купити її в аеропорту за 30 доларів.

Нагадаємо, в столиці Куби Гавані почав діяти комендантська година. Людям заборонено виходити на вулиці з 21:00 до 5:00.

Як писало РБК-Україна, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове заявила, що темпи поширення коронавірусу у світі уповільнюються. Водночас вона закликала продовжувати дотримуватися обмеження.