Куба и Россия должны "заплатить цену" за поддержку Венесуэлы, - администрация Трампа

Администрация президента Соединенных Штатов считает необходимым наказать Россию и Кубу за усиление присутствия в Венесуэле. Об этом сказал спецпредставитель страны по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

США называют Кубу и РФ главными союзниками Венесуэлы и они, по мнению Белого дома, должны "заплатить цену" за поддержку Каракаса.

"У меня по этому поводу есть четкое понимание. Все знают, что Россия и Куба - главные союзники этого режима. И я не вижу никаких сомнений ни у кого на самом высоком уровне в администрации в том, что они должны заплатить за это", - подчеркнул Абрамс.

Также он добавил, что кризис в Венесуэле можно урегулировать только тогда, если удастся убедить Мадуро в том, что "его время вышло". Другой вариант - склонить армию вынудить действующего президента Венесуэлы оставить должность.

Напомним, Соединенные Штаты Америки изучают, как ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и одним из вариантов ответа могут быть новые санкции.