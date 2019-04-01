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Куба и Россия должны "заплатить цену" за поддержку Венесуэлы, - администрация Трампа

Новости » Политика    01.04.2019 - 00:10
Куба и Россия должны "заплатить цену" за поддержку Венесуэлы, - администрация Трампа
Фото: Эллиот Абрамс (www.un.org)

Администрация Трампа еще не определила, какие санкции ждут РФ и Кубу

Администрация президента Соединенных Штатов считает необходимым наказать Россию и Кубу за усиление присутствия в Венесуэле. Об этом сказал спецпредставитель страны по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

США называют Кубу и РФ главными союзниками Венесуэлы и они, по мнению Белого дома, должны "заплатить цену" за поддержку Каракаса.

"У меня по этому поводу есть четкое понимание. Все знают, что Россия и Куба - главные союзники этого режима. И я не вижу никаких сомнений ни у кого на самом высоком уровне в администрации в том, что они должны заплатить за это", - подчеркнул Абрамс.

Также он добавил, что кризис в Венесуэле можно урегулировать только тогда, если удастся убедить Мадуро в том, что "его время вышло". Другой вариант - склонить армию вынудить действующего президента Венесуэлы оставить должность.

Напомним, Соединенные Штаты Америки изучают, как ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и одним из вариантов ответа могут быть новые санкции.

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