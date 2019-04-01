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Куба і Росія повинні "заплатити ціну" за підтримку Венесуели, - адміністрація Трампа

Новини » Політика    01.04.2019 - 00:10
Куба і Росія повинні "заплатити ціну" за підтримку Венесуели, - адміністрація Трампа
Фото: Елліот Абрамс (www.un.org)

Адміністрація Трампа ще не визначила, які санкції чекають РФ і Кубу

Адміністрація президента Сполучених Штатів вважає необхідним покарати Росію і Кубу за посилення присутності у Венесуелі. Про це сказав спецпредставник країни у Венесуелі Елліот Абрамс, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

США називають Кубу і РФ головними союзниками Венесуели і вони, на думку Білого дому, повинні заплатити ціну" за підтримку Каракаса.

"У мене з цього приводу є чітке розуміння. Всі знають, що Росія і Куба - головні союзники цього режиму. І я не бачу жодних сумнівів ні у кого на найвищому рівні в адміністрації в тому, що вони повинні заплатити за це", - підкреслив Абрамс.

Також він додав, що кризу у Венесуелі можна врегулювати тільки в тому випадку, якщо вдасться переконати Мадуро в тому, що "його час вийшло". Інший варіант - схилити армію змусити діючого президента Венесуели залишити посаду.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вивчають, як відповісти на військову підтримку Росією президента Венесуели Ніколаса Мадуро, і одним із варіантів відповіді можуть бути нові санкції.

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