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Куба обратилась к США за помощью в ликвидации последствий пожара нефтяного терминала

Фото: Куба обратилась к США за помощью в ликвидации последствий пожара (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Куба обратилась к США за технической помощью в ликвидации последствий крупного пожара на нефтехранилище, в результате которого погибли 16 пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Эксперты с Кубы и Агентства по охране окружающей среды США встретились, чтобы обсудить усилия по очистке порта Матансас на востоке Гаваны. МИД Кубы охарактеризовало встречу, как профессиональный и плодотворный обмен опытом. Куба также запросила оценку своих усилий и получение доступа к инновационным методам и процедурам США по очистке акватории нефтяного терминала.

Три недели назад удар молнии зажег резервуар для хранения нефти в Матансасе, и огонь распространился еще на три резервуара. Его потушили через неделю, и правительство заявило, что это был самый сильный пожар в истории карибского острова. Во время пожара США предлагали технические консультации по телефону.

Напомним, что кубинские пожарные 10 августа потушили пожар, который за пять дней уничтожил 40% основного запаса топлива на острове и вызвал массовые отключения электроэнергии.

Ранее мы сообщали, что в муниципалитете Матансас, что на западе Кубы, попадание молнии вызвало масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. Пострадало более 120 человек.

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