Куба обратилась к США за помощью в ликвидации последствий пожара нефтяного терминала

Куба обратилась к США за технической помощью в ликвидации последствий крупного пожара на нефтехранилище, в результате которого погибли 16 пожарных.

Эксперты с Кубы и Агентства по охране окружающей среды США встретились, чтобы обсудить усилия по очистке порта Матансас на востоке Гаваны. МИД Кубы охарактеризовало встречу, как профессиональный и плодотворный обмен опытом. Куба также запросила оценку своих усилий и получение доступа к инновационным методам и процедурам США по очистке акватории нефтяного терминала.

Три недели назад удар молнии зажег резервуар для хранения нефти в Матансасе, и огонь распространился еще на три резервуара. Его потушили через неделю, и правительство заявило, что это был самый сильный пожар в истории карибского острова. Во время пожара США предлагали технические консультации по телефону.