Куба звернулася до США за допомогою в ліквідації наслідків пожежі нафтового терміналу

Куба звернулася до США за технічною допомогою в ліквідації наслідків великої пожежі на нафтосховищі, в результаті якого загинули 16 пожежників.

Експерти з Куби та агентства з охорони навколишнього середовища США зустрілися, щоб обговорити зусилля з очищення порту Матансас на сході Гавани. МЗС Куби охарактеризувало зустріч, як професійний і плідний обмін досвідом. Куба також запросила оцінку своїх зусиль і отримання доступу до інноваційних методів і процедур США з очищення акваторії нафтового термінала.

Три тижні тому удар блискавки запалив резервуар для зберігання нафти в Матансасі, і вогонь поширився ще на три резервуари. Його загасили через тиждень, і Уряд заявив, що це була найсильніша пожежа в історії карибського острова. Під час пожежі США пропонували технічні консультації телефоном.