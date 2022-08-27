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Куба звернулася до США за допомогою в ліквідації наслідків пожежі нафтового терміналу

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Гавана, Субота 27 серпня 2022 19:33
Куба звернулася до США за допомогою в ліквідації наслідків пожежі нафтового терміналу Фото: Куба звернулася до США за допомогою в ліквідації наслідків пожежі (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Куба звернулася до США за технічною допомогою в ліквідації наслідків великої пожежі на нафтосховищі, в результаті якого загинули 16 пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Експерти з Куби та агентства з охорони навколишнього середовища США зустрілися, щоб обговорити зусилля з очищення порту Матансас на сході Гавани. МЗС Куби охарактеризувало зустріч, як професійний і плідний обмін досвідом. Куба також запросила оцінку своїх зусиль і отримання доступу до інноваційних методів і процедур США з очищення акваторії нафтового термінала.

Три тижні тому удар блискавки запалив резервуар для зберігання нафти в Матансасі, і вогонь поширився ще на три резервуари. Його загасили через тиждень, і Уряд заявив, що це була найсильніша пожежа в історії карибського острова. Під час пожежі США пропонували технічні консультації телефоном.

Нагадаємо, що кубинські пожежники 10 серпня загасили пожежу, яка за п'ять днів знищила 40% основного запасу палива на острові і викликав масові відключення електроенергії.

Раніше ми повідомляли, що у муніципалітеті Матансас, що на заході Куби, попадання блискавки викликало масштабну пожежу в одному з резервуарів нафтосховища. Постраждало понад 120 осіб.

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Куба Сполучені Штати Америки Пожежа
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