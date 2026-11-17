Яку зарядну станцію придбати, щоб її заряду вистачило на холодильник, інтернет та ноутбук? А до якої вже можна під'єднати і котел?

РБК-Україна порівняло зарядні станції брендів EcoFlow, Bluetti та Marstek у трьох різних цінових категоріях, і розібралося, чим вони відрізняються, та що краще вибрати під конкретні потреби.

Спершу визначити потреби

Перед покупкою зарядної станції варто навчитися розрізняти два параметри: потужність та ємність. Перша показує, які прилади станція потягне одночасно. Ємність – скільки часу вони працюватимуть.

Наприклад, станція на 300 Вт без проблем живитиме роутер цілу добу, але не запустить холодильник. А до моделі на 2 кВт·год і 1200 Вт вже можна під’єднати ноутбук, холодильник, телевізор, але навряд вона впорається з електрочайником.

Друге питання – формат. Портативна станція працює як великий павербанк: заряджаєте її від розетки, а під час відключення вмикаєте прилади прямо в корпус. Її можна перенести в іншу кімнату, взяти в офіс чи на дачу. У Marstek – це лінійка Mercury, у EcoFlow — DELTA, у Bluetti — серія AC.

Стаціонарна система накопичення енергії на кшталт Marstek Venus або EcoFlow STREAM та PowerOcean встановлюється один раз і працює разом із домашньою мережею.

Стаціонарні системи накопичення енергії EcoFlow STREAM та PowerOcean та Marstek Venus

Вона накопичує енергію, поки світло є, і забезпечує резервне живлення, коли його немає. Крім того, в Marstek через застосунок можна керувати зарядом і розрядом. Тому така система корисна не лише під час блекаутів.

Що вибрати до 40 тисяч гривень: портативні станції на 1 кВт·год

У цьому бюджеті конкурують станції з ємністю близько 1 кВт·год і потужністю 1800 Вт. Серед популярних опцій: Marstek Mercury M1200, Bluetti AC180 та EcoFlow DELTA 2. Їх, зазвичай, досить для холодильника, газового котла, телевізора, комп'ютера, роутера й освітлення, якщо сумарне навантаження не перевищує можливостей станції.

Оскільки ємність і потужність у цих трьох станцій одного класу, потрібно зважувати на інші важливі параметри.

Перше — ресурс акумулятора. Для EcoFlow DELTA 2 заявлено понад 3000 циклів, для Bluetti AC180 — понад 3500, для Marstek Mercury M1200 виробник заявляє понад 6000. Відповідно, якщо взимку станція розряджається щодня, 3000 циклів — це умовно вісім років такого режиму, 6000 — удвічі більше.

Зарядна станція EcoFlow Delta 2

Друге — швидкість заряджання. Marstek Mercury M1200 відновлює заряд від мережі приблизно за 1 годину, EcoFlow DELTA 2 — орієнтовно за 80 хвилин, Bluetti AC180 — приблизно за 1,5 години. Коли світло дають на дві-три години, ця різниця вирішує, чи встигне станція зарядитися до наступного відключення.

Зарядна станція Bluetti AC180

Третє — ціна.

Marstek Mercury M1200 в українських магазинах коштує 28,5-37 тис. грн;

Bluetti AC180 — близько 40-53 тис.;

EcoFlow DELTA 2 — 33-40 тис. грн.

Вага у всіх приблизно однакова – близько 12-16 кг, тож станцію можна переносити між кімнатами.

Зарядна станція Marstek Mercury M1200

Якщо потрібні лише світло, роутер і ноутбук, можна обійтися ще меншим бюджетом.

Компактні Marstek A300 Pro (294 Вт·год, 300 Вт) і A500 Pro (518 Вт·год, 500 Вт) коштують 10-16 тис. грн і важать 6-7,4 кг.

Модель Ємність Потужність Ресурс батареї Заряд від мережі Вага Ціна Marstek Mercury M1200 1030 Вт·год 1800 Вт понад 6000 циклів ~1 год 13 кг 28,5–37 тис. грн Bluetti AC180 1152 Вт·год 1800 Вт понад 3500 циклів ~1,5 год (у турбо-режимі зарядка від 0% до 80% займає ~ 45 хв 16 кг 40–53 тис. грн EcoFlow DELTA 2 1024 Вт·год 1800 Вт 3000 циклів ~80 хв 12 кг 33–40 тис. грн

* Тут і далі ціни орієнтовні, за даними українських магазинів станом на листопад 2026 року.

До 60 тисяч гривень: портативна або стаціонарна система

За 50 тисяч можна отримати портативну станцію класу 2 кВт·год і 2400 Вт. Вона потягне холодильник, котел, насос, комп'ютери й освітлення одночасно і дасть кілька годин автономності для всієї базової техніки.

В такому бюджеті доступні: Marstek Mercury M2200, Bluetti AC200L або EcoFlow DELTA 2 Max.

Зарядная станция EcoFlow DELTA 2 Max

Швидкістю заряджання тут нікого не здивуєш: у всіх трьох вхідна потужність від мережі сягає 2-2,4 кВт. Тому порівнювати варто ємність і ціну, і тут Marstek Mercury M2200 має найбільшу ємність у трійці (2,24 кВт·год) за найнижчу ціну, 45-55 тис. грн. Заряджається вона приблизно від 70 до 90 хвилин.

Marstek Mercury M2200

Bluetti AC200L (2048 Вт·год) продається орієнтовно за 59-83 тис. грн, EcoFlow DELTA 2 Max (2048 Вт·год) - близько 52-85 тис. грн.

Bluetti AC200L

Друга опція в цьому бюджеті — стаціонарна система. Наприклад, Marstek Venus-A або EcoFlow STREAM Ultra.

Marstek Venus-A буде коштувати 28-35 тис. грн: ємність 2,12 кВт·год, резервна потужність 1200 Вт. Цього досить для холодильника, котла, насоса, освітлення й інтернету. Систему можна розширити додатковими батареями до 12,72 кВт·год і підключити сонячні панелі потужністю до 2400 Вт.

Стаціонарна система Marstek Venus-A

Також Venus-A має захист IP65 (тобто від пилу та вологи) і заявлений робочий діапазон від −20 до +60 °C, тож її можна ставити на балконі, в гаражі чи неопалюваному приміщенні.

Система EcoFlow STREAM Ultra

Альтернативний варіант — EcoFlow STREAM Ultra (1,92 кВт·год, 1,2 кВт, розширення до 11,52 кВт·год), який в Україні коштує 43-60 тис. грн.

Модель Формат Ємність Потужність Розширення Вага Ціна Marstek Mercury M2200 портативна 2,24 кВт·год 2400 Вт до 6,72 кВт·год 26,7 кг ~45–55 тис. грн Bluetti AC200L портативна 2,048 кВт·год 2400 Вт до 8,19 кВт·год 28 кг ~59–83 тис. грн EcoFlow DELTA 2 Max портативна 2,05 кВт·год 2400 Вт до 6,14 кВт·год 23 кг ~52–85 тис. грн Marstek Venus-A стаціонарна 2,12 кВт·год 1200 Вт до 12,72 кВт·год 24 кг ~28–35 тис. грн EcoFlow STREAM Ultra стаціонарна 1,92 кВт·год 1200 Вт до 11,52 кВт·год 23 кг ~43–60 тис. грн

До 100+ тисяч гривень: система для будинку з котлом і насосом

У бюджеті до 100 тисяч порівнюємо чотири варіанти. Від Marstek — стаціонарна Venus E 3.0 і модульна Venus-D, від Bluetti – модель AC300 з батареєю B300, а також DELTA Pro від EcoFlow.

Саме в цьому сегменті різниця в цінах між брендами найбільша.

Станція DELTA Pro від EcoFlow

Bluetti AC300 з батареєю B300 (3,07 кВт·год, 3000 Вт) коштує близько 105 тис. грн, EcoFlow DELTA Pro (3,6 кВт·год, 3600 Вт) — від 92 до 130 тис. грн.

Bluetti AC300 з батареєю B300

Marstek Venus E 3.0 за орієнтовні 59-77 тис. грн пропонує 5,12 кВт·год і 2500 Вт резервної потужності. Тобто на 1,5-2 кВт·год більше енергії за меншу ціну.

Marstek Venus E 3.0

Також Venus E 3.0 можна масштабувати: до трьох пристроїв об'єднуються в систему на 15,36 кВт·год і 7,5 кВт.

Інший шлях — модульна Venus-D: базовий блок без батареї коштує близько 30 тис. грн, кожен модуль додає 2,56 кВт·год. Конфігурація на 7,68 кВт·год вкладеться приблизно в 106-122 тис. грн, а максимум системи — 15,36 кВт·год.

Станція Marstek Venus-D

Для будинків із більшим споживанням Marstek готує новинки Venus E MAX (10 кВт·год, 3,6 кВт, розширення до 30 кВт·год) і Venus X (10 кВт·год, 6 кВт, до 60 кВт·год).

Їхня ціна вже складатиме більше 100 тис. грн: Venus X коштуватиме трохи більше 130 тис. грн.

Модель Ємність Потужність Масштабування Вага Ціна Marstek Venus E 3.0 5,12 кВт·год 2500 Вт до 15,36 кВт·год (3 пристрої) 60 кг ~59–77 тис. грн Marstek Venus-D (3 батареї) 7,68 кВт·год до 2,2 кВА до 15,36 кВт·год 95,5 кг ~106–122 тис. грн Bluetti AC300 + B300 3,07 кВт·год 3000 Вт до 12,29 кВт·год 21,6 + 36,1 кг ~105 тис. грн EcoFlow DELTA Pro 3,6 кВт·год 3600 Вт до 10,8 кВт·год 45 кг ~92–130 тис. грн

Можна почати з меншого

Однак не обов'язково витрачати всю суму одразу. Стаціонарні системи дозволяють купити базову конфігурацію, кілька тижнів подивитися на реальне споживання і вже потім докупити батареї.

Наприклад, Marstek Venus-A стартує з 2,12 кВт·год і розширюється до 12,72 кВт·год, Venus-D — з 2,56 до 15,36 кВт·год. Перед докупівлею варто перевірити сумісність модулів із конкретною моделлю.

У портативних станцій теж бувають додаткові батареї, але це окремий і недешевий аксесуар: наприклад, додаткова батарея до Ecoflow DELTA 2 Max коштує понад 40 тис. грн — майже як нова станція.

Котел, насос і мережа: що перевірити перед покупкою

Разом з тим, перед вибором станції варто зауважити, що така техніка, як котли, насоси й холодильники в момент запуску споживають у кілька разів більше, ніж у звичайному режимі. Тому дивіться не лише на номінальну потужність приладу, а й на пускову, і залишайте станції запас.

Крім того, деякі газові котли не запускаються від портативних станцій через ізольовану нейтраль. Якщо простіше, багато сучасних котлів перевіряють, чи горить полум'я, за допомогою слабкого струму, якому потрібне заземлення. У звичайній мережі нуль з'єднаний із землею, а в частини портативних станцій розетка від неї "відв'язана". У такому разі котел не бачить полум'я, видає помилку і вимикається, хоча станція справна і потужності вистачає.

Як це розв'язати, має визначити електрик — залежно від моделі котла, станції та схеми заземлення. Він же має встановити перекидний рубильник, якщо станцію планують підключати до домашньої мережі. Саморобний кабель "вилка — вилка" — це ризик ураження струмом і пожежі.

Ще один нюанс — ввідний автомат. В однофазній мережі автомат на 16 А розрахований приблизно на 3,7 кВт для всієї оселі. Якщо після повернення світла одночасно запрацюють холодильник, інша техніка і потужне заряджання станції, автомат може вибити. У більшості сучасних станцій потужність заряджання можна обмежити в налаштуваннях.

І останнє — гарантія та сервіс. Вони діють лише на станції, куплені в офіційних продавців. Наприклад, Marstek заявляє для своїх систем ресурс батарей станцій Venus понад 10 000 циклів і гарантію до 10 років (умови залежать від моделі), а сервіс в Україні забезпечує офіційний дистриб'ютор. Тому перед покупкою варто переконатися, що станція не з "сірого" імпорту.

Офіційно придбати продукцію MARSTEK можна через офіційний сайт marstek.com.ua чи офіційних партнерів бренду — ROZETKA, Епіцентр, COMFY, Фокстрот, Цитрус, АЛЛО та Brain.

Тож що вибрати

Якщо коротко: для квартири з короткими відключеннями вистачить Marstek Mercury M1200 або Venus-A, яку згодом можна розширити.

Для офісу й будинку з котлом і насосом варто дивитися на Marstek Venus E 3.0 чи модульну Venus-D.

А тим, кому станція потрібна і вдома, і в дорозі, підійде портативна Marstek Mercury M2200.