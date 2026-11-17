Какую зарядную станцию ​​приобрести, чтобы ее заряда хватило на холодильник, интернет и ноутбук? А к какой уже можно подключить котел?

РБК-Украина сравнило зарядные станции брендов EcoFlow, Bluetti и Marstek в трех разных ценовых категориях, и разобралось, чем они отличаются, и что лучше выбрать под конкретные потребности.

Сначала определить потребности

Перед покупкой зарядной станции следует научиться различать два параметра: мощность и емкость. Первая показывает, какие приборы станция потянет одновременно. Емкость – сколько времени они будут работать.

К примеру, станция на 300 Вт без проблем будет питать роутер целые сутки, но не запустит холодильник. А к модели на 2 кВт-ч и 1200 Вт уже можно подсоединить ноутбук, холодильник, телевизор, но вряд ли она справится с электрочайником.

Второй вопрос – формат. Портативная станция работает как большой павербанк: заряжаете ее от розетки, а при отключении включаете приборы прямо в корпус. Ее можно перенести в другую комнату, взять в офис или на дачу. У Marstek – это линейка Mercury, у EcoFlow – DELTA, у Bluetti – серия AC.

Стационарная система накопления энергии типа Marstek Venus или EcoFlow STREAM и PowerOcean устанавливается один раз и работает вместе с домашней сетью.

Стационарные системы накопления энергии EcoFlow STREAM и PowerOcean и Marstek Venus

Она накапливает энергию, пока свет есть, и обеспечивает резервное питание, когда его нет. Кроме того, в Marstek через приложение можно управлять зарядом и разрядом. Поэтому такая система полезна не только во время блекаутов.

Что выбрать до 40 тысяч гривен: портативные станции на 1 кВт-ч

В этом бюджете конкурируют станции с емкостью около 1 кВт-ч и мощностью 1800 Вт. Среди популярных опций: Marstek Mercury M1200, Bluetti AC180 и EcoFlow DELTA 2. Их обычно достаточно для холодильника, газового котла, телевизора, компьютера, роутера и освещения, если суммарная нагрузка не превышает возможностей станции.

Поскольку емкость и мощность этих трех станций одного класса, нужно учитывать другие важные параметры.

Первое – ресурс аккумулятора. Для EcoFlow DELTA 2 заявлено более 3000 циклов, для Bluetti AC180 – более 3500, для Marstek Mercury M1200 производитель заявляет более 6000. Соответственно, если зимой станция разряжается ежедневно, 3000 циклов – это условно восемь лет такого режима, 6000 – вдвое больше.

Зарядная станция EcoFlow Delta 2

Второе – скорость зарядки. Marstek Mercury M1200 восстанавливает заряд от сети примерно за 1 час, EcoFlow DELTA 2 – ориентировочно за 80 минут, Bluetti AC180 – примерно за 1,5 часа. Когда свет дают на два-три часа, эта разница решает, успеет ли станция зарядиться до следующего отключения.

Зарядная станция Bluetti AC180

Третье – цена.

Marstek Mercury M1200 в украинских магазинах стоит 28,5-37 тыс. грн;

Bluetti AC180 – около 40-53 тыс.;

EcoFlow DELTA 2 – 33-40 тыс. грн.

Вес у всех примерно одинаковый – около 12-16 кг, поэтому станцию ​​можно переносить между комнатами.

Зарядная станция Marstek Mercury M1200

Если нужно только свет, роутер и ноутбук, можно обойтись еще меньшим бюджетом.

Компактные Marstek A300 Pro (294 Втч, 300 Вт) и A500 Pro (518 Втч, 500 Вт) стоят 10-16 тыс. грн и весят 6-7,4 кг.

Модель Емкость Мощность Ресурс батареи Заряд от сети Вес Цена Marstek Mercury M1200 1030 Вт·ч 1800 Вт более 6000 циклов ~1 час 13 кг 28,5–37 тыс. грн Bluetti AC180 1152 Вт·ч 1800 Вт более 3500 циклов ~1,5 час (в турбо-режиме зарядка от 0% до 80% занимает ~ 45 мин. 16 кг 40–53 тыс. грн EcoFlow DELTA 2 1024 Вт·ч 1800 Вт 3000 циклов ~80 мин. 12 кг 33–40 тыс. грн

* Здесь и далее цены ориентировочные, по данным украинских магазинов по состоянию на ноябрь 2026 года.

До 60 тысяч гривен: портативная или стационарная система

За 50 тысяч можно получить портативную станцию ​​класса 2 кВт-ч и 2400 Вт. Она потянет холодильник, котел, насос, компьютеры и освещение одновременно и даст несколько часов автономности всей базовой технике.

В таком бюджете доступны: Marstek Mercury M2200, Bluetti AC200L или EcoFlow DELTA 2 Max.

Зарядная станция EcoFlow DELTA 2 Max

Скоростью зарядки здесь никого не удивишь: у всех трех входная мощность от сети достигает 2-2,4 кВт. Поэтому сравнивать стоит емкость и цену, и здесь Marstek Mercury M2200 имеет наибольшую емкость в тройке (2,24 кВтч) по самой низкой цене, 45-55 тыс. грн. Заряжается она примерно от 70 до 90 минут.

Marstek Mercury M2200

Bluetti AC200L (2048 Вт·ч) продается ориентировочно за 59-83 тыс. грн, EcoFlow DELTA 2 Max (2048 Вт·ч) – около 52-85 тыс. грн.

Bluetti AC200L

Вторая опция в этом бюджете – стационарная система. К примеру, Marstek Venus-A или EcoFlow STREAM Ultra.

Marstek Venus-A будет стоить 28-35 тыс. грн: емкость 2,12 кВтч, резервная мощность 1200 Вт. Этого достаточно для холодильника, котла, насоса, освещения и интернета. Систему можно расширить дополнительными батареями до 12,72 кВтч и подключить солнечные панели мощностью до 2400 Вт.

Стационарная система Marstek Venus-A

Также Venus-A имеет защиту IP65 (т.е. от пыли и влаги) и заявлен рабочий диапазон от -20 до +60 °C, поэтому ее можно ставить на балконе, в гараже или в неотапливаемом помещении.

Система EcoFlow STREAM Ultra

Альтернативный вариант — EcoFlow STREAM Ultra (1,92 кВтч, 1,2 кВт, расширение до 11,52 кВтч), который в Украине стоит 43-60 тыс. грн.

Модель Формат Емкость Мощность Расширение Вес Цена Marstek Mercury M2200 портативная 2,24 кВт·ч 2400 Вт до 6,72 кВт·ч 26,7 кг ~45–55 тыс. грн Bluetti AC200L портативная 2,048 кВт·ч 2400 Вт до 8,19 кВт·ч 28 кг ~59–83 тыс. грн EcoFlow DELTA 2 Max портативная 2,05 кВт·ч 2400 Вт до 6,14 кВт·ч 23 кг ~52–85 тыс. грн Marstek Venus-A стационарная 2,12 кВт·ч 1200 Вт до 12,72 кВт·ч 24 кг ~28–35 тыс. грн EcoFlow STREAM Ultra стационарная 1,92 кВт·ч 1200 Вт до 11,52 кВт·ч 23 кг ~43–60 тыс. грн

До 100+ тысяч гривен: система для дома с котлом и насосом

В бюджете до 100 тысяч сравниваем четыре варианта. От Marstek – стационарная Venus E 3.0 и модульная Venus-D, от Bluetti – модель AC300 с батареей B300, а также DELTA Pro от EcoFlow.

Именно в этом сегменте разница в ценах между брендами самая большая.

Станция DELTA Pro від EcoFlow

Bluetti AC300 с батареей B300 (3,07 кВт·ч, 3000 Вт) стоит около 105 тыс. грн, EcoFlow DELTA Pro (3,6 кВт·ч, 3600 Вт) – от 92 до 130 тыс. грн.

Bluetti AC300 с батареей B300

Marstek Venus E 3.0 за ориентировочные 59-77 тыс. грн предлагает 5,12 кВтч и 2500 Вт резервной мощности. То есть на 1,5-2 кВтч больше энергии за меньшую цену.

Marstek Venus E 3.0

Также Venus E 3.0 можно масштабировать: до трех устройств объединяются в систему на 15,36 кВт-ч и 7,5 кВт.

Другой путь — модульная Venus-D: базовый блок без батареи стоит около 30 тыс. грн, каждый модуль прибавляет 2,56 кВтч. Конфигурация на 7,68 кВт-ч уложится примерно в 106-122 тыс. грн, а максимум системы — 15,36 кВт-ч.

Станция Marstek Venus-D

Для домов с большим потреблением Marstek готовит новинки Venus E MAX (10 кВтч, 3,6 кВт, расширение до 30 кВт-ч) и Venus X (10 кВтч, 6 кВт, до 60 кВт-ч).

Их цена уже составит более 100 тыс. грн: Venus X будет стоить чуть более 130 тыс. грн.

Модель Емкость Мощность Масштабирование Вес Цена Marstek Venus E 3.0 5,12 кВт·ч 2500 Вт до 15,36 кВт·ч(3 устройства) 60 кг ~59–77 тыс. грн Marstek Venus-D (3 батареї) 7,68 кВт·ч до 2,2 кВА до 15,36 кВт·ч 95,5 кг ~106–122 тыс. грн Bluetti AC300 + B300 3,07 кВт·ч 3000 Вт до 12,29 кВт·ч 21,6 + 36,1 кг ~105 тыс. грн EcoFlow DELTA Pro 3,6 кВт·ч 3600 Вт до 10,8 кВт·ч 45 кг ~92–130 тыс. грн

Можно начать с меньшего

Однако не обязательно тратить всю сумму сразу. Стационарные системы позволяют купить базовую конфигурацию, несколько недель посмотреть на реальное потребление и потом докупить батареи.

Например, Marstek Venus-A стартует с 2,12 кВтч и расширяется до 12,72 кВтч, Venus-D — с 2,56 до 15,36 кВтч. Перед покупкой следует проверить совместимость модулей с конкретной моделью.

У портативных станций тоже бывают дополнительные батареи, но это отдельный и недешевый аксессуар: например, дополнительная батарея Ecoflow DELTA 2 Max стоит более 40 тыс. грн — почти как новая станция.

Котел, насос и сеть: что проверить перед покупкой

Вместе с тем, перед выбором станции следует отметить, что такая техника, как котлы, насосы и холодильники в момент запуска потребляют в несколько раз больше, чем в обычном режиме. Поэтому смотрите не только номинальную мощность прибора, но и на пусковую, и оставляйте станции запас.

Кроме того, некоторые газовые котлы не запускаются от портативных станций через изолированную нейтраль. Если проще, многие современные котлы проверяют, горит ли пламя, с помощью слабого тока, которому требуется заземление. В обычной сети ноль соединен с землей, а у части портативных станций розетка от нее "отвязана". В таком случае котел не видит пламени, выдает ошибку и выключается, хотя станция исправна и мощности хватает.

Как это решить, должен определить электрик — в зависимости от модели котла, станции и схемы заземления. Он же должен установить перекидной рубильник, если станцию ​​планируют подключать к домашней сети. Самодельный кабель "вилка – вилка" – это риск поражения током и пожара.

Еще один нюанс – вводный автомат. В однофазной сети автомат на 16 А рассчитан примерно на 3,7 кВт для всего дома. Если после возвращения света одновременно заработают холодильник, другая техника и мощная зарядка станции, автомат может выбить. В большинстве современных станций мощность зарядки можно ограничить в настройках.

И последнее – гарантия и сервис. Они действуют только на станции, купленные у официальных продавцов. К примеру, Marstek заявляет для своих систем ресурс батарей станций Venus более 10 000 циклов и гарантию до 10 лет (условия зависят от модели), а сервис в Украине обеспечивает официальный дистрибьютор. Поэтому перед покупкой следует убедиться, что станция не из "серого" импорта.

Официально приобрести продукцию MARSTEK можно через официальный сайт marstek.com.ua или официальных партнеров бренда – ROZETKA, Эпицентр, COMFY, Фокстрот, Цитрус, АЛЛО и Brain.

Так что же выбрать

Если коротко: для квартиры с короткими отключениями хватит Marstek Mercury M1200 или Venus-A, которую можно расширить.

Для офиса и дома с котлом и насосом следует смотреть на Marstek Venus E 3.0 или модульную Venus-D.

А тем, кому станция нужна и дома, и в дороге, подойдет портативная Marstek Mercury M2200.