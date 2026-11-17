Какую зарядную станцию купить за 40, 60 или 100+ тысяч гривен: сравниваем EcoFlow, Bluetti и Marstek
Какую зарядную станцию приобрести, чтобы ее заряда хватило на холодильник, интернет и ноутбук? А к какой уже можно подключить котел?
РБК-Украина сравнило зарядные станции брендов EcoFlow, Bluetti и Marstek в трех разных ценовых категориях, и разобралось, чем они отличаются, и что лучше выбрать под конкретные потребности.
Сначала определить потребности
Перед покупкой зарядной станции следует научиться различать два параметра: мощность и емкость. Первая показывает, какие приборы станция потянет одновременно. Емкость – сколько времени они будут работать.
К примеру, станция на 300 Вт без проблем будет питать роутер целые сутки, но не запустит холодильник. А к модели на 2 кВт-ч и 1200 Вт уже можно подсоединить ноутбук, холодильник, телевизор, но вряд ли она справится с электрочайником.
Второй вопрос – формат. Портативная станция работает как большой павербанк: заряжаете ее от розетки, а при отключении включаете приборы прямо в корпус. Ее можно перенести в другую комнату, взять в офис или на дачу. У Marstek – это линейка Mercury, у EcoFlow – DELTA, у Bluetti – серия AC.
Стационарная система накопления энергии типа Marstek Venus или EcoFlow STREAM и PowerOcean устанавливается один раз и работает вместе с домашней сетью.
Стационарные системы накопления энергии EcoFlow STREAM и PowerOcean и Marstek Venus
Она накапливает энергию, пока свет есть, и обеспечивает резервное питание, когда его нет. Кроме того, в Marstek через приложение можно управлять зарядом и разрядом. Поэтому такая система полезна не только во время блекаутов.
Что выбрать до 40 тысяч гривен: портативные станции на 1 кВт-ч
В этом бюджете конкурируют станции с емкостью около 1 кВт-ч и мощностью 1800 Вт. Среди популярных опций: Marstek Mercury M1200, Bluetti AC180 и EcoFlow DELTA 2. Их обычно достаточно для холодильника, газового котла, телевизора, компьютера, роутера и освещения, если суммарная нагрузка не превышает возможностей станции.
Поскольку емкость и мощность этих трех станций одного класса, нужно учитывать другие важные параметры.
Первое – ресурс аккумулятора. Для EcoFlow DELTA 2 заявлено более 3000 циклов, для Bluetti AC180 – более 3500, для Marstek Mercury M1200 производитель заявляет более 6000. Соответственно, если зимой станция разряжается ежедневно, 3000 циклов – это условно восемь лет такого режима, 6000 – вдвое больше.
Второе – скорость зарядки. Marstek Mercury M1200 восстанавливает заряд от сети примерно за 1 час, EcoFlow DELTA 2 – ориентировочно за 80 минут, Bluetti AC180 – примерно за 1,5 часа. Когда свет дают на два-три часа, эта разница решает, успеет ли станция зарядиться до следующего отключения.
Третье – цена.
- Marstek Mercury M1200 в украинских магазинах стоит 28,5-37 тыс. грн;
- Bluetti AC180 – около 40-53 тыс.;
- EcoFlow DELTA 2 – 33-40 тыс. грн.
Вес у всех примерно одинаковый – около 12-16 кг, поэтому станцию можно переносить между комнатами.
Если нужно только свет, роутер и ноутбук, можно обойтись еще меньшим бюджетом.
Компактные Marstek A300 Pro (294 Втч, 300 Вт) и A500 Pro (518 Втч, 500 Вт) стоят 10-16 тыс. грн и весят 6-7,4 кг.
|
Модель
|
Емкость
|
Мощность
|
Ресурс батареи
|
Заряд от сети
|
Вес
|
Цена
|
Marstek Mercury M1200
|
1030 Вт·ч
|
1800 Вт
|
более 6000 циклов
|
~1 час
|
13 кг
|
28,5–37 тыс. грн
|
Bluetti AC180
|
1152 Вт·ч
|
1800 Вт
|
более 3500 циклов
|
~1,5 час (в турбо-режиме зарядка от 0% до 80% занимает ~ 45 мин.
|
16 кг
|
40–53 тыс. грн
|
EcoFlow DELTA 2
|
1024 Вт·ч
|
1800 Вт
|
3000 циклов
|
~80 мин.
|
12 кг
|
33–40 тыс. грн
* Здесь и далее цены ориентировочные, по данным украинских магазинов по состоянию на ноябрь 2026 года.
До 60 тысяч гривен: портативная или стационарная система
За 50 тысяч можно получить портативную станцию класса 2 кВт-ч и 2400 Вт. Она потянет холодильник, котел, насос, компьютеры и освещение одновременно и даст несколько часов автономности всей базовой технике.
В таком бюджете доступны: Marstek Mercury M2200, Bluetti AC200L или EcoFlow DELTA 2 Max.
Скоростью зарядки здесь никого не удивишь: у всех трех входная мощность от сети достигает 2-2,4 кВт. Поэтому сравнивать стоит емкость и цену, и здесь Marstek Mercury M2200 имеет наибольшую емкость в тройке (2,24 кВтч) по самой низкой цене, 45-55 тыс. грн. Заряжается она примерно от 70 до 90 минут.
Bluetti AC200L (2048 Вт·ч) продается ориентировочно за 59-83 тыс. грн, EcoFlow DELTA 2 Max (2048 Вт·ч) – около 52-85 тыс. грн.
Вторая опция в этом бюджете – стационарная система. К примеру, Marstek Venus-A или EcoFlow STREAM Ultra.
Marstek Venus-A будет стоить 28-35 тыс. грн: емкость 2,12 кВтч, резервная мощность 1200 Вт. Этого достаточно для холодильника, котла, насоса, освещения и интернета. Систему можно расширить дополнительными батареями до 12,72 кВтч и подключить солнечные панели мощностью до 2400 Вт.
Также Venus-A имеет защиту IP65 (т.е. от пыли и влаги) и заявлен рабочий диапазон от -20 до +60 °C, поэтому ее можно ставить на балконе, в гараже или в неотапливаемом помещении.
Альтернативный вариант — EcoFlow STREAM Ultra (1,92 кВтч, 1,2 кВт, расширение до 11,52 кВтч), который в Украине стоит 43-60 тыс. грн.
|
Модель
|
Формат
|
Емкость
|
Мощность
|
Расширение
|
Вес
|
Цена
|
Marstek Mercury M2200
|
портативная
|
2,24 кВт·ч
|
2400 Вт
|
до 6,72 кВт·ч
|
26,7 кг
|
~45–55 тыс. грн
|
Bluetti AC200L
|
портативная
|
2,048 кВт·ч
|
2400 Вт
|
до 8,19 кВт·ч
|
28 кг
|
~59–83 тыс. грн
|
EcoFlow DELTA 2 Max
|
портативная
|
2,05 кВт·ч
|
2400 Вт
|
до 6,14 кВт·ч
|
23 кг
|
~52–85 тыс. грн
|
Marstek Venus-A
|
стационарная
|
2,12 кВт·ч
|
1200 Вт
|
до 12,72 кВт·ч
|
24 кг
|
~28–35 тыс. грн
|
EcoFlow STREAM Ultra
|
стационарная
|
1,92 кВт·ч
|
1200 Вт
|
до 11,52 кВт·ч
|
23 кг
|
~43–60 тыс. грн
До 100+ тысяч гривен: система для дома с котлом и насосом
В бюджете до 100 тысяч сравниваем четыре варианта. От Marstek – стационарная Venus E 3.0 и модульная Venus-D, от Bluetti – модель AC300 с батареей B300, а также DELTA Pro от EcoFlow.
Именно в этом сегменте разница в ценах между брендами самая большая.
Bluetti AC300 с батареей B300 (3,07 кВт·ч, 3000 Вт) стоит около 105 тыс. грн, EcoFlow DELTA Pro (3,6 кВт·ч, 3600 Вт) – от 92 до 130 тыс. грн.
Marstek Venus E 3.0 за ориентировочные 59-77 тыс. грн предлагает 5,12 кВтч и 2500 Вт резервной мощности. То есть на 1,5-2 кВтч больше энергии за меньшую цену.
Также Venus E 3.0 можно масштабировать: до трех устройств объединяются в систему на 15,36 кВт-ч и 7,5 кВт.
Другой путь — модульная Venus-D: базовый блок без батареи стоит около 30 тыс. грн, каждый модуль прибавляет 2,56 кВтч. Конфигурация на 7,68 кВт-ч уложится примерно в 106-122 тыс. грн, а максимум системы — 15,36 кВт-ч.
Для домов с большим потреблением Marstek готовит новинки Venus E MAX (10 кВтч, 3,6 кВт, расширение до 30 кВт-ч) и Venus X (10 кВтч, 6 кВт, до 60 кВт-ч).
Их цена уже составит более 100 тыс. грн: Venus X будет стоить чуть более 130 тыс. грн.
|
Модель
|
Емкость
|
Мощность
|
Масштабирование
|
Вес
|
Цена
|
Marstek Venus E 3.0
|
5,12 кВт·ч
|
2500 Вт
|
до 15,36 кВт·ч(3 устройства)
|
60 кг
|
~59–77 тыс. грн
|
Marstek Venus-D (3 батареї)
|
7,68 кВт·ч
|
до 2,2 кВА
|
до 15,36 кВт·ч
|
95,5 кг
|
~106–122 тыс. грн
|
Bluetti AC300 + B300
|
3,07 кВт·ч
|
3000 Вт
|
до 12,29 кВт·ч
|
21,6 + 36,1 кг
|
~105 тыс. грн
|
EcoFlow DELTA Pro
|
3,6 кВт·ч
|
3600 Вт
|
до 10,8 кВт·ч
|
45 кг
|
~92–130 тыс. грн
Можно начать с меньшего
Однако не обязательно тратить всю сумму сразу. Стационарные системы позволяют купить базовую конфигурацию, несколько недель посмотреть на реальное потребление и потом докупить батареи.
Например, Marstek Venus-A стартует с 2,12 кВтч и расширяется до 12,72 кВтч, Venus-D — с 2,56 до 15,36 кВтч. Перед покупкой следует проверить совместимость модулей с конкретной моделью.
У портативных станций тоже бывают дополнительные батареи, но это отдельный и недешевый аксессуар: например, дополнительная батарея Ecoflow DELTA 2 Max стоит более 40 тыс. грн — почти как новая станция.
Котел, насос и сеть: что проверить перед покупкой
Вместе с тем, перед выбором станции следует отметить, что такая техника, как котлы, насосы и холодильники в момент запуска потребляют в несколько раз больше, чем в обычном режиме. Поэтому смотрите не только номинальную мощность прибора, но и на пусковую, и оставляйте станции запас.
Кроме того, некоторые газовые котлы не запускаются от портативных станций через изолированную нейтраль. Если проще, многие современные котлы проверяют, горит ли пламя, с помощью слабого тока, которому требуется заземление. В обычной сети ноль соединен с землей, а у части портативных станций розетка от нее "отвязана". В таком случае котел не видит пламени, выдает ошибку и выключается, хотя станция исправна и мощности хватает.
Как это решить, должен определить электрик — в зависимости от модели котла, станции и схемы заземления. Он же должен установить перекидной рубильник, если станцию планируют подключать к домашней сети. Самодельный кабель "вилка – вилка" – это риск поражения током и пожара.
Еще один нюанс – вводный автомат. В однофазной сети автомат на 16 А рассчитан примерно на 3,7 кВт для всего дома. Если после возвращения света одновременно заработают холодильник, другая техника и мощная зарядка станции, автомат может выбить. В большинстве современных станций мощность зарядки можно ограничить в настройках.
И последнее – гарантия и сервис. Они действуют только на станции, купленные у официальных продавцов. К примеру, Marstek заявляет для своих систем ресурс батарей станций Venus более 10 000 циклов и гарантию до 10 лет (условия зависят от модели), а сервис в Украине обеспечивает официальный дистрибьютор. Поэтому перед покупкой следует убедиться, что станция не из "серого" импорта.
Официально приобрести продукцию MARSTEK можно через официальный сайт marstek.com.ua или официальных партнеров бренда – ROZETKA, Эпицентр, COMFY, Фокстрот, Цитрус, АЛЛО и Brain.
Так что же выбрать
Если коротко: для квартиры с короткими отключениями хватит Marstek Mercury M1200 или Venus-A, которую можно расширить.
Для офиса и дома с котлом и насосом следует смотреть на Marstek Venus E 3.0 или модульную Venus-D.
А тем, кому станция нужна и дома, и в дороге, подойдет портативная Marstek Mercury M2200.
Раньше мы также рассказывали, какую бытовую технику можно запитать от зарядной станции, почему холодильник иногда не запускается и какие приборы быстро разряжают аккумулятор.