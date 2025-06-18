Яку шкоду екології завдала війна: в уряді назвали суму збитків

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінює суму екологічних збитків від російської агресії на рівні 90 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова профільного міністра Світлани Гринчук, які вона сказала під час конференції "Справедлива трансформація вугільних регіонів".
"Сума збитків оцінюється в близько 90 млрд євро", - сказала міністр.
Світлана Гринчук заявила, що для відновлення навколишнього середовища та інфраструктури необхідні будуть роки або десятки років.
"Для того, щоб відновити ці природні ресурси, відновити ту шкоду, яка була завдана навколишньому середовищу, критичній інфраструктурі потрібні будуть роки і десятки років. Деякі природні об'єкти ми, на жаль, не зможемо відновити до того стану у якому вони були", - додала міністр.
Нагадаймо, станом на кінець 2024 року сума екологічних збитків від війни профільним міністерством оцінювалася на рівні 70 млрд доларів. Тоді Світлана Гринчук повідомляла, що внаслідок ведення війни було знищено 3 млн гектарів лісів та було зафіксовано 6 500 екологічних злочинів з боку окупаційних військ.
За словами міністра, Україна рішуче налаштована притягнути країну-агресора до відповідальності за екологічні злочини.
В кінці січня 2025 року Мінекології озвучувало нову оцінку збитків - 72,9 млрд євро. Відомство працює над розробкою законодавства про відновлення після війни, в тому числі, і природного середовища.