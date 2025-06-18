Какой вред экологии нанесла война: в правительстве назвали сумму ущерба

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценивает сумму экологического ущерба от российской агрессии на уровне 90 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова профильного министра Светланы Гринчук, которые она сказала во время конференции "Справедливая трансформация угольных регионов".
"Сумма ущерба оценивается в около 90 млрд евро", - сказала министр.
Светлана Гринчук заявила, что для восстановления окружающей среды и инфраструктуры необходимы будут годы или десятки лет.
"Для того, чтобы восстановить эти природные ресурсы, восстановить тот ущерб, который был нанесен окружающей среде, критической инфраструктуре нужны будут годы и десятки лет. Некоторые природные объекты мы, к сожалению, не сможем восстановить до того состояния, в котором они были", - добавила министр.
Напомним, по состоянию на конец 2024 года сумма экологического ущерба от войны профильным министерством оценивалась на уровне 70 млрд долларов. Тогда Светлана Гринчук сообщала, что в результате ведения войны было уничтожено 3 млн гектаров лесов и было зафиксировано 6 500 экологических преступлений со стороны оккупационных войск.
По словам министра, Украина решительно настроена привлечь страну-агрессора к ответственности за экологические преступления.
В конце января 2025 года Минэкологии озвучивало новую оценку ущерба - 72,9 млрд евро. Ведомство работает над разработкой законодательства о восстановлении после войны, в том числе, и природной среды.