Яку потужність генерації збудували в Україні з червня: дані банків
Банки України з червня 2024 року профінансували позиками бізнесу потужність генерації на 200 мВт. Це попередні дані, які враховують близько 85% портфеля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (96 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (51 мВт) та побудову СЕС (49 мВт).
Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж вересня громадянам надано 1,1 тис. кредитів загальним обсягом 133 млн гривен. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зараз становить 204 млн грн.
За даними НБУ, банки за червень-вересень 2024 року отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд гривень. Вже схвалено заявки (підписані угоди і ті, що готуються до підписання) на суму 7,9 млрд гривень. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами юридичних осіб, становить 2 млрд гривень.
"Ми бачимо висхідну динаміку реалізації банками спільної ініціативи з кредитування на підтримку енергетики, адже протягом вересня валовий портфель кредитів бізнесу подвоївся", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
Програма НБУ
Нагадаємо, за сприяння НБУ 20 банків з часткою понад 85% чистих активів сектору підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.
Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму - від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі - не більше UIRD12M + 3%).
Нагадаємо, в червні 2024 року перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує мільярдів доларів.
"Якщо говорити про цифри стосовно енергетики, стосовно генеруючих потужностей. Один мегават відновлення потужності коштує приблизно 1 млн доларів. Ви знаєте, скільки гігават ми втратили", - сказала вона.
Як зазначила Рожкова, якщо Україна хоча б 20% від цього зможе відновити за рахунок розподіленої генерації "то можете порахувати, що це мільярди доларів". За її словами, усі зацікавлені в тому, щоб розподілена генерація "до сезону холодів була створена".