Яку потужність генерації збудували в Україні з червня: дані банків

Банки України з червня 2024 року профінансували позиками бізнесу потужність генерації на 200 мВт. Це попередні дані, які враховують близько 85% портфеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ .

Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (96 мВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (51 мВт) та побудову СЕС (49 мВт).

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж вересня громадянам надано 1,1 тис. кредитів загальним обсягом 133 млн гривен. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зараз становить 204 млн грн.

За даними НБУ, банки за червень-вересень 2024 року отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд гривень. Вже схвалено заявки (підписані угоди і ті, що готуються до підписання) на суму 7,9 млрд гривень. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами юридичних осіб, становить 2 млрд гривень.

"Ми бачимо висхідну динаміку реалізації банками спільної ініціативи з кредитування на підтримку енергетики, адже протягом вересня валовий портфель кредитів бізнесу подвоївся", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Програма НБУ

Нагадаємо, за сприяння НБУ 20 банків з часткою понад 85% чистих активів сектору підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Базова ставка кредитування відповідно до меморандуму - від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі - не більше UIRD12M + 3%).

Нагадаємо, в червні 2024 року перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує мільярдів доларів.

"Якщо говорити про цифри стосовно енергетики, стосовно генеруючих потужностей. Один мегават відновлення потужності коштує приблизно 1 млн доларів. Ви знаєте, скільки гігават ми втратили", - сказала вона.

Як зазначила Рожкова, якщо Україна хоча б 20% від цього зможе відновити за рахунок розподіленої генерації "то можете порахувати, що це мільярди доларів". За її словами, усі зацікавлені в тому, щоб розподілена генерація "до сезону холодів була створена".