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Какую мощность генерации построили в Украине с июня: данные банков

Украина, Понедельник 14 октября 2024 13:27
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Какую мощность генерации построили в Украине с июня: данные банков Фото: банки профинансировали 200 мВт генерации (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Банки Украины с июня 2024 года профинансировали кредитами бизнесу мощность генерации на 200 мВт. Это предварительные данные, учитывающие около 85% портфеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу НБУ .

Наибольшие объемы выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (96 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (51 мВт) и строительство СЭС (49 мВт).

Кроме того, банки кредитуют и население. За сентябрь гражданам предоставлено 1,1 тыс. кредитов общим объемом 133 млн гривен. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц сейчас составляет 204 млн грн.

По данным НБУ, банки за июнь-сентябрь 2024 получили 2484 заявки от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 54,8 млрд гривен. Уже одобрены заявки (подписанные соглашения и готовящиеся к подписанию) на сумму 7,9 млрд гривен. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юридических лиц составляет 2 млрд гривен.

"Мы видим восходящую динамику реализации банками совместной инициативы по кредитованию в поддержку энергетики, ведь в течение сентября валовой портфель кредитов бизнеса удвоился", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Программа НБУ

Напомним, при содействии НБУ 20 банков с долей более 85% чистых активов сектора подписали в июне 2024 года меморандум о готовности финансировать возобновление энергетики.

Базовая ставка кредитования в соответствии с меморандумом – от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а далее – не более UIRD12M + 3%).

Напомним, в июне 2024 года первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что восстановление мощностей по производству электроэнергии за счет распределенной генерации в Украине нуждается в миллиардах долларов .

"Если говорить о цифрах по энергетике, по генерирующим мощностям. Один мегаватт восстановления мощности стоит примерно 1 млн долларов. Вы знаете, сколько гигаватт мы потеряли", - сказала она.

Как отметила Рожкова, если Украина хотя бы 20% от этого сможет восстановить за счет распределенной генерации "можете посчитать, что это миллиарды долларов". По ее словам, все заинтересованы в том, чтобы распределенная генерация "к сезону холодов была создана".

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