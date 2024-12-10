Яку банківську таємницю розкривають за кешбеком і "тисячею Зеленського": роз’яснення уряду

Кешбек

Як зазначається в листі міністерства, для розрахунку 10%-го кешбеку за купівлю українських товарів в рамках програми "Національний кешбек" Міністерство економіки потребує дані виключно про платіжні операції із купівлі українських товарів.

"Інформація про ці платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку конкретному споживачу за конкретні покупки. Даних про інші платіжні операції для реалізації програми Міністерство економіки не потребує. Вимоги з боку банків про надання згоди на розкриття інших даних у разі наявності таких вважаємо недоцільним", - йдеться в листі.

Міністерство економіки звертається до банків щодо приведення своїх договорів з клієнтами та інших документів у відповідність до наданих роз’яснень.

"Тисяча Зеленського"

Щодо одноразової державної грошової допомоги громадянам "Зимова єПідтримка», то заявнику необхідно відкрити рахунок відповідно до порядку програми "Національний кешбек".

"Разом з тим, якщо отримувач допомоги "Зимова єПідтримка" на момент подання заявки не бажає бути учасником програми "Національний кешбек", такий заявник не має надавати згоду на обробку платіжних операцій по програмі «Національний кешбек» і не має надавати дозвіл на надання інформації", - йдеться в листі.

Закрити банківську картку "Національний кешбек" або відкликати наданий дозвіл громадяни можуть у будь-який момент. Для цього потрібно звернутись до підтримки банку, зазначили в пресслужбі Мінекономіки.

Гроші з бюджету

Нагадаємо, програма кешбеку діє з вересня 2024 року. "Національний кешбек" у розмірі 10% надається за купівлю українських товарів, поданих виробниками в програму, в магазинах - учасниках програми.

З 1 грудня можна подати заяву на отримання тисячі гривень через "Дію". Кабмін затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка" в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Українці зможуть отримати тисячу гривень з державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року - січня 2025 року. Кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".

Гроші можуть бути використані 31 грудня 2025 року. Тисячу гривень можна витратити на ті ж цілі, що і кошти кешбеку. Уряд визначив перелік товарів та послуг, на які можна витратити ці кошти.