ru ua
Пт, 13 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Кто кого?". Эксперт оценил продолжительность второй фазы войны в Украине

Новина українською →
Пятница 13 мая 2022 21:42
"Кто кого?". Эксперт оценил продолжительность второй фазы войны в Украине Фото: Олег Жданов (glavred info)
Автор: Ирина Гамерская

Война в Украине перешла в новую фазу, сейчас идет позиционная борьба на истощение. На данный момент есть только одно направление, где Россия продолжает атаковать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы переходим фактически к позиционной войне, войне на истощение - кто кого? Мы достигли паритета с русской армией, у нас осталось одно только направление, Северодонецкое, где русская армия еще атакует, но я думаю, что надолго ее там не хватит. Она (позиционная фаза, - ред.) будет продолжаться в зависимости от объемов и сроков поставки нам западных образцов вооружения. Чем скорее они дойдут, еще добавьте 3-4 недели на обучение наших военных и только после этого мы можем говорить о переходе к следующей фазе", - рассказал Жданов.

Напомним, сегодня глава Минобороны Алексей Резников предупредил, что впереди украинцев ждут тяжелые недели, сколько пока сказать никто не может.

Отметим, на этой неделе представители Сил обороны провели брифинг, на котором подвели итоги первого этапа войны, закончившегося поражением России. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляк, целью России в первой фазе было взятие Киева за несколько дней, что оккупанту не удалось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС