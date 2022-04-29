"Кто-то будет ждать трибунала, а кто-то - ночи". Украинцы будут искать виновных в преступлениях РФ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все оккупанты, которые совершали преступления на территории Украины, будут наказаны.

Президент сообщил, что обязательно будет международный трибунал. По словам Зеленского, это вопрос времени.

"Мы будем на нем настаивать, будут выводы, будут приговоры, это вопрос времени. Есть другие вещи, когда международные институты действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти, привлечь к ответственности за отсутствие тех или иных доказательств, - говорит Зеленский.

Глава государства сообщил, что не все украинцы найдены. Однако впоследствии планируется перепись населения для выявления без вести пропавших.

"Они же убирают следы. Было столько убитых, что несмотря на то, что они сожгли, опять уничтожили могилу 900 человек в Киевской области, будут последствия, будет следствие, будет потом перепись населения. Надо найти всех людей, мы же не знаем сколько их. Наши правоохранительные органы осудят всех их, для нас важно международное признание", - сказал Президент.

Кроме этого Зеленский подчеркнул, что есть пострадавшие, которые потеряли родных и близких. Они, по словам Президента, точно не простят обидчикам.

"У нас в обществе есть люди, которые их всех будут искать. И это не угроза. Я как отец, как муж говорю. Я знаю, что таких людей у нас много. Поэтому, кто будет ждать Международный суд, а кто-то будет ждать ночи", - сказал Зеленский.