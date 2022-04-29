"Хтось буде чекати трибуналу, а хтось - ночі". Українці шукатимуть винних у злочинах РФ, - Зеленський

Президент повідомив, що обов'язково буде Міжнародний трибунал. За словами Зеленського, це питання часу.

"Ми буденам на ньому наполягати, будуть висновки, будуть вироки, це питання часу. Є інші речі, коли міжнародні інституції дійсно повільно діють і іноді когось не можна знайти, притягнути до відповідальності через брак тих чи інших доказів, - говрить Зеленський.

Глава держави повідомив, що не всі українці знайдені. Однак згодом планується перепис населення для виявлення безвісти пропавших.

"Вони ж прибирають сліди. Було стільки вбитих, що незважаючи на те, що вони спалили, знов знищили могилу 900 людей в Київскій області, будуть наслідки, буде слідство, буде потім перепис населення. Треба знайти всіх людей, ми ж не знаємо скільки їх. Наші правоохоронні органи засудять всіх їх, для нас важливе міжнародне визнання", - сказав Президент.

Крім цього Зеленський наголосив, що є потерпілі, які втратили рідних і близьких. Вони, за словами Президента, точно не пробачать кривдникам.

"У нас в суспільстві є люди, які їх всіх будуть шукати. І це не погроза. Я як батько, як чоловік кажу. Я знаю, що таких людей у нас багато. Тому, хтось буде чекати на Міжнародний суд, а хтось буде чекати ночі", - сказав Зеленський.