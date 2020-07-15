КСУ завтра рассмотрит конституционность закона о банках

Конституционный суд Украины назначил на 16 июля рассмотрение дела о конституционности закона о банках. Конституционное представление подали в КСУ 64 народных депутатов.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

В своем конституционном представлении народные депутаты оспаривают положения банковского закона, которые, по их мнению, предоставляют преимущество по обжалованию распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физлиц и связанными с ними госучреждениям.

"Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов", - сообщили в КСУ.

Открытая часть заседания начнется 16 июля в 10:00.

Закон о банках вступил в силу в конце мая. При этом документ является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Напомним, представление о конституционности закона о банках поступило в КСУ 11 июня.

При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что нет явных оснований называть закон о банках неконституционным.