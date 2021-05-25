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КСУ закрыл дело о конституционности карантина выходного дня

Новина українською →
Украина, Вторник 25 мая 2021 16:57
КСУ закрыл дело о конституционности карантина выходного дня Фото: КСУ сегодня закрыл дело о конституционности карантина выходного дня (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Конституционный суд Украины сегодня закрыл производство по делу о соответствии Основному закону постановления Кабинета министров о введении карантина выходного дня. Конституционное представление инициировали народные депутаты.

Об этом сообщает представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"Сегодня Конституционный суд закрыл производство по делу по конституционному представлению народных депутатов о конституционности постановления Кабинета министров, которым ранее было введен т.н. "карантин выходного дня", - отметила парламентарий.

Представление в этом деле поступило в КСУ еще 23 ноября 2020 года, однако суд начал рассмотрение этого дела только после того, как обжалованные положения спорного постановления правительства утратили силу.

Совгиря напомнила, что в 2020 году конституционность других карантинных ограничений, введенных КМУ, также оспаривал Пленум Верховного суда в Конституционный суд. Однако в решении от 28 августа КСУ так же закрыл производство без оценки конституционности оспоренных положений по существу.

Почему введение карантина выходного дня было неадекватным эпидемической ситуации в стране, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк рассказывал в комментарии РБК-Украина.

Так, Конституционный суд в конце 2020-го отказался открывать производство по представлению 48 народных депутатов о конституционности ограничения работы бизнеса во время карантина. Такое решение приняла Большая палата КСУ.

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