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КСУ отказался рассматривать вопрос карантина выходного дня

Киев, Четверг 10 декабря 2020 19:48
КСУ отказался рассматривать вопрос карантина выходного дня
Фото: судьи Конституционного суда (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд не будет открывать производство по представлению 48 народных депутатов относительно конституционности ограничения работы бизнеса во время карантина. Решение не открывать производство сегодня приняла Большая палата КСУ.

Об этом сообщается на официальном сайте КСУ.

"Вынесено определение об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления", - говорится в заявлении на сайте КСУ.

Отметим, речь идет о конституционном представлении нардепов по карантину выходного дня, который действовал в Украине до 30 ноября 2020 года. Нардепы настаивали, что отдельные положения постановления Кабмина о карантине не соответствуют ряду норм Конституции Украины

Напомним, конституционное представление по карантину выходного дня поступило в КСУ 23 ноября. Через две недели после введения карантина выходного дня.

Как писало РБК-Украина, во время карантина выходного дня, который действовал каждую неделю с полуночи субботы до 00:00 понедельника, в стране запрещалась работа общепита, кинотеатров, ТРЦ и других развлекательных и культурных заведений.

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