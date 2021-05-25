КСУ закрив справу про конституційність карантину вихідного дня
Конституційний суд України сьогодні закрив провадження у справі щодо відповідності Основному закону постанови Кабінету міністрів про запровадження карантину вихідного дня. Конституційне подання ініціювали народні депутати.
"Сьогодні Конституційний суд закрив провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності постанови Кабінету міністрів України, якою раніше було запроваджено т.з. "карантин вихідного дня", - зазначила парламентар.
Подання у цій справі надійшло до КСУ ще 23 листопада 2020 року, проте суд розпочав розгляд цієї справи тільки після того, як оскаржені положення спірної постанови уряду втратили чинність.
Совгиря нагадала, що у 2020 році конституційність інших карантинних обмежень, запроваджених КМУ, також оскаржував Пленум Верховного суду до Конституційного суду. Однак у рішенні від 28 серпня КСУ так само закрив провадження без оцінки конституційності оскаржених положень по суті.
Чому введення карантину вихідного дня було не адекватним епідемічній ситуації в країні, керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк розповідав у коментарі РБК-Україна.
Так, Конституційний суд наприкінці 2020 року відмовився відкривати провадження за поданням 48 народних депутатів щодо конституційності обмеження роботи бізнесу під час карантину. Таке рішення ухвалила Велика палата КСУ.