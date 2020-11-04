Большинство украинцев отрицательно относятся к решению КСУ по декларированию

Фото: КСУ (РБК-Украина)

Большинство украинцев (59%) отрицательно относятся к решению Конституционного суда отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Поддерживают такое решение лишь 11% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 25% украинцев нейтрально относятся к решению КСУ по декларированию.

Хорошо осведомлены о решении Конституционного суда 39% опрошенных, 36% - что-то слышали, 25% - слышали о такое решении впервые. Среди тех, кто хорошо осведомлен с решением, 83% испытывают негатив к нему. Больше всего негативно относятся люди старшего возраста, жители Киева, западной и центральной Украины, сторонники партий "Европейская солидарность", "Голос" и "Сила и честь".

Не доверяют Конституционному суду 60% респондентов. Среди тех, кто хорошо знаком с решением КСУ по декларированию, не доверие высказали 80% опрошенных.

Почти 60% опрошенных поддерживают законопроект президента о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда. 27% - не поддерживают, 16% - не определились.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Таким решением были заблокированы более 100 уголовных дел по этой статье.

Президент Владимир Зеленский назвал такое решение КСУ угрозой нацбезопасности и внес в Верховную раду законопроект, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ.