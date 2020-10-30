КСУ во вторник продолжит рассмотрение "языкового" закона

Конституционный суд на следующей неделе продолжит рассмотрение иска о языковом языке. Пленарное заседание запланировано на 3 ноября.

Об этом сообщает сайт КСУ.

Начало заседания в 10:00 и рассмотрение этого вопроса стоит первым в повестке дня.

Также на следующей неделе КСУ продолжит рассмотрение ходатайства о трактовке преамбулы Конституции Украины в части "обеспечения достойных условий жизни", а также решит вопрос о рассмотрении иска касательно статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса по части спецконфискации.

Кроме этого, в понедельник 2 ноября пройдет собрание судей КСУ.

Напомним, Конституционный суд начал рассмотрение закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" еще в июле. Слушания проходят по ходатайству 51 народного депутата.

Отметим, что сегодня судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что в антикоррупционных законах необходимо внести изменения в отдельные статьи, чтобы привести их в соответствие Конституции. Именно этого требуют решения Конституционного суда Украины.