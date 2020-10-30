ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

КСУ у вівторок продовжить розгляд "мовного" закону

Автор: Роман Тверденко

Конституційний суд на наступному тижні продовжить розгляд позову про мовний мовою. Пленарне засідання заплановано на 3 листопада.

Про це повідомляє сайт КСУ.

Початок засідання о 10:00 і розгляд цього питання стоїть першим у порядку денному.

Також наступного тижня КСУ продовжить розгляд клопотання про трактування преамбули Конституції України в частині "забезпечення гідних умов життя", а також вирішить питання про розгляд позову щодо статей Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу в частині спецконфискации.

Популярні новини

Крім цього, в понеділок 2 листопада відбудуться збори суддів КСУ.

Нагадаємо, Конституційний суд розпочав розгляд закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ще в липні. Слухання проходять за клопотанням 51 народного депутата.

Зазначимо, що сьогодні суддя КСУ Ігор Сліденко заявив, що в антикорупційних законах необхідно внести зміни в окремі статті, щоб привести їх у відповідність до Конституції. Саме цього вимагають рішення Конституційного суду України.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд Украины