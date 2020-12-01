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КСУ может возобновить работу на следующей неделе

Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Украины уже на следующей неделе может возобновить заседания. Первое после нескольких недель дистанционной работы заседание запланировано на 8 декабря.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте КСУ расписании заседаний.

В частности, на 8 декабря запланировано рассмотрение конституционного представления относительно официального толкования положения "достойные условия жизни" и вопроса об открытии производства по конституционности отдельных положений УПК Украины.

Судя по расписанию, на следующей неделе суд не будет рассматривать резонансные вопросы.

Напомним, 12 ноября КСУ перешел на дистанционную работу из-за вспышки COVID-19. Этому предшествовал скандал с решениями, которые частично отменили антикоррупционную реформу и привели к конституционному кризису в Украине.

Ожидается, что Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Украины Владимира Зеленского относительно оценки последствий решения КСУ. Свои выводы комиссия представит 11 декабря.

Тем временем в Верховную раду Украины внесли несколько законопроектов, которые касаются Конституционного суда. В частности, президент предлагает уволить нынешний состав судей, однако во фракции "Слуга народа" говорят, что голосов за этот закон недостаточно.

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