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Корниенко: в "Слуге народа" недостаточно голосов, чтобы поддержать законопроект Зеленского по КСУ

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 23:25
Корниенко: в "Слуге народа" недостаточно голосов, чтобы поддержать законопроект Зеленского по КСУ
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Во фракции "Слуга народа" недостаточно поддержки законопроекта президента Владимира Зеленского по урегулированию конституционного кризиса в Украине. Мнения народных депутатов разделились.

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко в интервью hromadske.

Он отметил, что сам лично поддерживает законопроект, который президент еще месяц назад внес в Раду как неотложный. В то же время, фракции будет трудно принять окончательное решение.

"Партия у нас пестрая. Разные мысли в ней есть. Тут как раз возникла ситуация, когда мнения разделились, и какое либо окончательное решение было трудно принять. Тем более, если мы говорим о фракции, которая еще более пестрая, чем партия", - сказал Корниенко.

Он также подчеркнул, что речь идет об одной инициативе президента, а не о поддержке Зеленского в целом.

"Не берусь говорить о количестве голосов, но мне кажется, что в нашей фракции их недостаточно, чтобы проголосовать. А снаружи поддержки тоже по разным причинам нет", - добавил Корниенко.

По его словам, в парламенте постепенно придут к согласию в вопросе решения конституционного кризиса.

"На этой неделе мы сделаем первый шаг. Он будет касаться возвращения ответственности за декларирование. Это возвращение так называемой 366-й статьи. Следующим шагом будет возврат всего механизма декларирования", - подчеркнул глава партии.

Напомним, в конце октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал работу НАПК. В ответ на это президент Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий всех судей Конституционного суда.

Глава КСУ заявил, что видит в этом предложении Зеленского признаки конституционного переворота. В стране начали говорить о начале конституционного кризиса.

РБК-Украина писало, что в ОП считают, что для выхода из конституционного кризиса в Украине нужно сделать три важные шаги.

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