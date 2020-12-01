ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

КСУ может возобновить работу на следующей неделе

Киев, Вторник 01 декабря 2020 16:15
КСУ может возобновить работу на следующей неделе
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Конституционный суд Украины уже на следующей неделе может возобновить заседания. Первое после нескольких недель дистанционной работы заседание запланировано на 8 декабря.

Об этом говорится в опубликованном на сайте КСУ расписании заседаний.

В частности, на 8 декабря запланировано рассмотрение конституционного представления относительно официального толкования положения "достойные условия жизни" и вопроса об открытии производства по конституционности отдельных положений УПК Украины.

Судя по расписанию, на следующей неделе суд не будет рассматривать резонансные вопросы.

Напомним, 12 ноября КСУ перешел на дистанционную работу из-за вспышки COVID-19. Этому предшествовал скандал с решениями, которые частично отменили антикоррупционную реформу и привели к конституционному кризису в Украине.

Ожидается, что Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Украины Владимира Зеленского относительно оценки последствий решения КСУ. Свои выводы комиссия представит 11 декабря.

Тем временем в Верховную раду Украины внесли несколько законопроектов, которые касаются Конституционного суда. В частности, президент предлагает уволить нынешний состав судей, однако во фракции "Слуга народа" говорят, что голосов за этот закон недостаточно.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Конституционный суд УкраиныCOVID-19Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь