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КСУ може відновити роботу наступного тижня

Київ, Вівторок 01 грудня 2020 16:15
КСУ може відновити роботу наступного тижня
Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України вже наступного тижня може продовжити засідання. Перше після декількох тижнів дистанційної роботи засідання заплановано на 8 грудня.

Про це йдеться в опублікованому на сайті КСУ розкладі засідань.

Зокрема, на 8 грудня заплановано розгляд конституційного подання щодо офіційного тлумачення положення "гідні умови життя" та питання про відкриття провадження щодо конституційності окремих положень КПК України.

Судячи з розкладу, наступного тижня суд не буде розглядати резонансні питання.

Нагадаємо, 12 листопада КСУ перейшов на дистанційну роботу через спалах COVID-19. Цьому передував скандал з рішеннями, які частково скасували антикорупційну реформу і призвели до конституційної кризи в Україні.

Очікується, що Венеціанська комісія розгляне прохання президента України Володимира Зеленського щодо оцінки наслідків рішення КСУ. Свої висновки комісія представить 11 грудня.

Тим часом до Верховної ради України внесли кілька законопроектів, які стосуються Конституційного суду. Зокрема, президент пропонує звільнити нинішній склад суддів, однак у фракції "Слуга народу" кажуть, що голосів за цей закон недостатньо.

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