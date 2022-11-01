КСУ признал закон об отмене депутатской неприкосновенности конституционным

Конституционный суд Украины в ходе заседания признал, что закон об отмене депутатской неприкосновенности соответствует Конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона (об отмене депутатской неприкосновенности - ред.) не была нарушена, Конституционный суд Украины признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины", - сказано в сообщении суда.

Также отмечается, что текст решения и его резюме намерены обнародовать на официальном сайте КСУ 2 ноября.