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Из КСУ уволили трех судей

Новости » Общество    18.09.2019 - 13:56
Из КСУ уволили трех судей
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Бывшую главу суда Наталью Шапталу уволили согласно нормам закона о КСУ

Из состава Конституционного суда Украины уволили трех судей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

Сообщается, что вчера на специальном пленарном заседании КСУ уволили с должностей судей Конституционного суда Михаила Гультая, Михаила Запорожца и Наталью Шапталу, которые ранее подали заявления об отставке.

Отметим, согласно закону о КСУ судьи назначаются на девять лет без права быть назначенными повторно. Трое вышеуказанных судей были назначены в КСУ в сентябре 2010 года.

Напомним, ранее сообщалось, что главой Конституционного суда Украины избрали Александра Тупицкого. Необходимость избрания нового главы была связана с тем, что срок полномочий предыдущего был исчерпан. До этого пост главы КСУ занимала Наталья Шаптала. На эту должность она была назначена в мае 2019 года.

Вчера также Конституционный суд Украины в очередной раз снял рассмотрение закона о люстрации с повестки дня. Ранее источники РБК Украина сообщали, что за проект данного решения, которым закон об очищении власти могут признать неконституционным, не было достаточного количества голосов.

В КСУ поступили обращения Рады по семи законопроектам
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